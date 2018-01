Australian Open 2018, cade la Goerges - Alizé Cornet Twitter

Scossa di assestamento nel tabellone femminile. Eliminazione eccellente in chiusura di giornata, Julia Goerges, dodicesima testa di serie e variabile considerata finanche per il successo finale, cede in due set alla transalpina Cornet. Si interrompe così la striscia teutonica, lunga tre tornei (titoli a Mosca, al WTA Elite e a Auckland) e quindici partite. Una Goerges eccessivamente fallosa, assente nei momenti cruciali della partita. 64 63, questo il punteggio finale.

Le difficoltà per la Goerges iniziano dal primo turno in battuta. La tedesca non riesce ad incidere e deve subito affrontare due palle break. La difesa del territorio ha l'effetto sperato, risalita e 11. Ancora ai vantaggi, la Goerges protegge il fortino, ma è nell'aria il punto di rottura. La Cornet, perfetta pallina alla mano, concretizza la sua superiorità nel corso del sesto gioco. Sale rapidamente 15/40, ma ancora una volta trova fiera opposizione. Il dritto pilota la transalpina alla quarta chance, decisiva per l'allungo. 42 e 52 a seguire. Qui la Goerges ha una reazione di nervi, tiene a 0 il turno in battuta e coglie il calo mentale della rivale. Due doppi falli Cornet, set ri-aperto. Non si assiste però a un ribaltone, perché la Goerges inciampa nuovamente. Tre sbavature, un doppio fallo, set francese. 64.

All'alba del secondo, l'inerzia sembra mutare. Cornet con meno margine al servizio, preda di soluzioni potenti e precise scagliate dal fronte nemico. 0/30 e poi palla break Goerges, replica transalpina. 10 Cornet. A parti invertite, si assiste allo spettacolo ammirato nel set inaugurale, con una giocatrice in proiezione offensiva e l'altra costretta a supportare l'urto per non cedere la battuta. La Cornet si salva anche nel quinto e nel settimo gioco, la Goerges paga la scarsa concretezza qualche istante dopo. Sotto di un 15, la francese infila un filotto decisivo, si guadagna la rottura e si porta a un passo dal successo. L'ultimo game non riserva sorprese, quattro punti Cornet, una vittoria di alto profilo. 63.