Australian Open, si salva Dimitrov. Bene Kyrgios e Rublev

McKenzie McDonald e Grigor Dimitrov. Fonte: Australian Open/Twitter

Al termine di un match durato oltre tre ore di gioco, Grigor Dimitrov, testa di serie numero tre del tabellone degli Australian Open 2018, supera con lo score di 4-6 6-2 6-4 0-6 8-6 il qualificato americano McKenzie McDonald, approdando così al terzo turno dello Slam di Melbourne (dove difende i punti della semifinale dello scorso anno). Opaca prestazione del bulgaro, che si fa sorprendere in avvio, sembra poter rimettere le cose a posto nel secondo e nel terzo set, prima di crollare clamorosamente nel quarto, perso senza racimolare neanche un game. L'incontro si conclude così al quinto, con il coraggioso McDonald che resiste per tredici games, mentre Dimitrov si riassesta al servizio ma sbaglia di tutto di rovescio: al servizio sul 6-7, l'americano recupera da 0-30, ma sulla parità prima commette un doppio fallo sanguinoso, poi commette un gratuito di dritto, che fa tirare un sospiro di sollievo al bulgaro, che al terzo turno affronterà Andrey Rublev.

Il giovane russo, testa di serie numero trenta, ha infatti confermato il suo buono stato di forma (recente finalista a Doha), eliminando in quattro set il veterano cipriota Marcos Baghdatis. Tra i protagonisti degli incontri della sessione serale, anche l'idolo di casa Nick Kyrgios: il bad boy australiano non brilla contro il serbo Victor Troicki, ma approda comunque al terzo turno senza perdere un set (prossimo avversario, il francese Jo-Wilfried Tsonga). Avanti anche l'argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero ventiquattro, che impiega solo tre parziali per sbarazzarsi del qualificato norvegese Casper Ruud. Tra due giorni il piccolo giocatore sudamericano sfiderà l'imprevedibile ucraino Alexandr Dolgopolov, che ha piegato un altro australiano, Matthew Ebden, k.o. in tre set. I risultati della sessione serale:

Schwartzman (24) - Ruud (Q) 6-4 6-2 6-3

Dolgopolov - Ebden 7-6(0) 6-3 6-4

Dimitrov (3) - McDonald (Q) 4-6 6-2 6-4 0-6 8-6

Baghdatis - Rublev (30) 4-6 7-6(5) 4-6 2-6

Kyrgios (17) - Troicki 7-5 6-4 7-6(2)