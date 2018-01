Australian Open 2018 - Sharapova al terzo turno

Maria Sharapova supera il secondo scoglio a Melbourne e conferma il buon momento di forma. La russa estromette la quattordicesima testa di serie, Anastasija Sevastova, in due set. Qualche interrogativo nel secondo, quando la lettone, in risposta, coglie il lieve calo della russa. Il parziale si estingue al tie-break e qui Sharapova è impeccabile. 61 76(4).

L'avvio pallina alla mano di Masha è devastante. Al servizio, la divina è intoccabile, ha un riscontro ottimo con la prima, disegna il campo con soluzioni potenti e precise. La Sevastova, sballottata ai due angoli, non raccoglie nemmeno un 15 per tre turni. Il set si gioca così sulla battuta lettone e anche qui per Sevastova sono dolori. Si salva nel secondo gioco, quando annulla una palla break costruita con il dritto da Sharapova, ma capitola nel quarto. Break a 0, due vincenti di Maria ad indirizzare il game. L'allungo della nativa di Njagan' è poderoso, arriva un'altra rottura, la Sevastova è inerme. 51, preludio al 61 che chiude il parziale, con la lettone che incamera i primi due punti in risposta.

Nel secondo, lo scenario muta in modo repentino. Aumentano i gratuiti della Sharapova, c'è una partita. La russa resta dominante quando al servizio è la Sevastova, sale sulla pallina, toglie tempo e spazio alla rivale. Meno incisiva Maria quando chiamata a proporre battuta adeguata. Due dritti - marchio di fabbrica russo - aprono la via al primo break, ma la Sevastova rientra con effetto immediato. La Sharapova si costruisce una chance di chiusura altre due volte, prima conquista il break nel quinto gioco - risalendo da 40/0 Sevastova - poi nel nono. In entrambe le occasioni, manca della giusta concretezza, si espone al servizio e la partita si prolunga, con la lettone che addirittura mette la testa avanti sul 65. Si giunge al prolungamento. Masha, dal 22, infila un filotto di 4 punti. Quattro palle match, la terza manda agli archivi il confronto. 7 punti a 4, 76.