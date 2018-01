Australian Open 2018 - Crolla la Konta, passeggiano Keys e Karolina Pliskova - Aus Open Twitter

A Melbourne, salta la nona testa di serie. Johanna Konta, a sorpresa, cede a Bernarda Pera, 23enne americana. Il set d'avvio si decide al tramonto, quando la Pera, sotto 43, infila tre giochi consecutivi. A spezzare l'inerzia, una rottura a zero nel nono gioco. 64. La Konta ha una reazione immediata, sfrutta la concessione altrui - due doppi falli Pera nel primo turno in battuta del secondo - e vola sul 20. La britannica non riesce però a mantenere il vantaggio, rientro immediato della tennista a stelle e strisce. La Pera sfrutta il momento e ottiene un secondo break - sul 43, alla quinta occasione. Tiene la battuta e si porta a un passo dal successo. La Konta si aggrappa al carattere, salva match point in serie e trova poco dopo la parità. Sul 55, ennesimo scatto americano. 75 e partita chiusa.

Nessun problema, invece, per Karolina Pliskova e Madison Keys. La ceca, esordio soft con la Cepede Royg, travolge la brasiliana Haddad Maia con doppio 61. La Keys, primo successo qui dalla finale dell'US Open con la connazionale Stephens, divora la Alexandrova. 60 61 Keys, mina vagante. Garcia e Vondrousova danno vita a un incontro ad alta tensione. La transalpina, al tie-break, perde il primo set, cambia marcia nel secondo e poi ha lo spunto giusto nel parziale decisivo. 67(3) 62 86. Recupera un set anche la Radwanska con la Tsurenko - 26 75 63 - così come la Bogdan con la Putintseva - 16 62 63.

Infine, da segnalare i successi di Safarova - 62 64 alla Cirstea - e Sasnovich - 63 61 alla Lucic.