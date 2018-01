Australian Open 2018 - Fognini non sbaglia, batte Donskoy e vola al terzo turno - Pagina Facebook Fabio Fognini

Andreas Seppi e Fabio Fognini. In attesa della definitiva consacrazione di interessanti prospetti, il tennis italiano si affida alla vecchia guardia. Ieri, il convincente successo di Andreas. Oggi, la risposta di Fognini, il giocatore di maggior talento del bel paese. Fognini, secondo pronostico, liquida Donskoy ed approda al terzo turno, ribadendo le ottime cose mostrate a Sydney - semifinale con Medvedev. Partita importante, perché il 30enne di Sanremo replica ad un approccio negativo - 26 - e dilaga nel corso del confronto. 26 63 64 61.

Il campo n.7 ospita il match tra Fognini e Donskoy. Alba russa, Fognini perde il servizio da 40/0 nel gioco inaugurale. Donskoy ribadisce in battuta il vantaggio e si porta sul 20. La scossa sembra "contaminare" il piano tattico di Fabio, nuovamente KO da situazione agiata nel quinto gioco. Per la seconda volta, infatti, cede pallina alla mano da 40/0. 41. Il set scorre via senza ulteriori sussulti. 62.

Fognini non lascia di testa la contesa, è bravo nel salvare una pericolosa palla break in apertura di secondo e a prendere il comando. Fase concitata, perché il giocatore al servizio non ha vita facile, Donskoy, come il rivale, tiene in rimonta. Il punto di rottura si manifesta sul 32 Fognini. Donskoy concede qualcosa - un doppio fallo all'interno del game - e lascia a 15 la battuta. 42. L'azzurro ha l'occasione per griffare il set in riposta, ma Donskoy annulla due palle set. Epilogo poco dopo, 63 Fognini, con qualche rischio - game ai vantaggi, dal 40/15 tricolore.

Il periodo positivo, per Fabio, si prolunga. Break ad inaugurare il terzo parziale, tre vincenti, un Fognini di livello. Al servizio, la 25esima testa di serie sale di colpi, a 0 si porta sul 31. Donskoy non ha una chance per ricucire, è anzi preda delle variazioni del ligure. Si procede a passo spedito verso la chiusura, 64 Fognini, con il russo che agevola il compito del rivale con qualche gratuito di troppo. La partita segue ormai un preciso binario. La seconda palla break vale a Fognini l'affondo anche nella fase iniziale del quarto. 20, come in precedenza. Ultimo brivido nel corso del quarto gioco, Donskoy ottiene due punti consecutivi e spedisce il game ai vantaggi. Chirurgico Fognini, 31. Sigillo sulla battaglia, perché il ragazzo di Mosca si scioglie, Fabio corre verso la meta. 61, a 0 il break che vale l'approdo al turno successivo.