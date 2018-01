Australian Open, Djokovic regola Monfils. Thiem in rimonta, fuori Goffin

Novak Djokovic. Fonte: Australian Open/Twitter

Novak Djokovic è tornato. Il campione serbo non sarà ancora al 100% della condizione, ma è sulla buona strada per fare paura a tutti, già a partire dall'edizione degli Australian Open in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. In un secondo turno insidioso, Nole ha sconfitto in quattro set il francese Gael Monfils, recentemente trionfatore al torneo di Doha. Dopo aver perso il parziale d'apertura con lo score di 6-4, Djokovic ha fatto infatti valere la legge del più forte, non lasciando ulteriori chances all'avversario, e qualificandosi per il terzo turno, dove sfiderà il non irresistibile spagnolo Albert Ramos-Vinolas, testa di serie numero ventuno del seeding di Melbourne. Nella parte bassa del tabellone, conferma le sue difficoltà l'austriaco Dominic Thiem, costretto a rimontare uno svantaggio di due set contro l'americano Denis Kudla. Per la testa di serie numero cinque al prossimo turno c'è l'ostacolo rappresentato dal transalpino Adrian Mannarino, che ha regolato in quattro set il ceco Jiry Vesely.

Si ferma invece la corsa del russo Daniil Medvedev, vincitore a Sydney solo pochi giorni fa, giustiziere di Kokkinakis al primo turno, sconfitto da un altro giovane di belle speranze come il sudcoreano Hyeon Chung, che ora attende Sascha Zverev tra due giorni (tedesco impegnato più tardi in un derby con Gojowczyk). Cade a sorpresa anche il belga David Goffin, finalista delle ultime Atp Finals e testa di serie numero sette: dopo un primo set dominato, Goffin è crollato sotto i colpi dell'esperto francese Julien Benneteau, avversario di Fabio Fognini al terzo turno. Vince Juan Martin Del Potro, l'argentino mina vagante del torneo, che perde per strada un set contro il russo Karen Kachanov, e che sabato sfiderà il ceco Tomas Berdych, oggi impostosi sullo spagnolo Garcia-Lopez dopo aver fatto fuori il giovane australiano Alex De Minaur. Out invece lo statunitense Sam Querrey, sorpreso dal qualificato ungherese Marton Fucsovics, che avrà un terzo turno abbordabile contro l'argentino Nicolas Kicker. I risultati della sessione diurna:

Thiem (5) - Kudla 6-7(6) 3-6 6-3 6-2 6-3

Vesely - Mannarino (26) 3-6 6-4(4) 7-5 3-6

Djokovic (14) - Monfils 4-6 6-3 6-1 6-3

Smyczek - Ramos-Vinolas (21) 4-6 2-6 6-7(2)

Hyeon Chung - Medvedev 7-6(4) 6-1 6-1

Goffin (7) - Benneteau 6-1 6-7(5) 1-6 6-7(4)

Donskoy - Fognini (25) 6-2 3-6 4-6 1-6

Berdych (19) - Garcia-Lopez 6-3 2-6 6-2 6-3

Kachanov - Del Potro (12) 4-6 6-7(4) 7-6(0) 4-6

Querrey (13) - Fucsovics 4-6 6-7(6) 6-4 2-6

Kicker - Lacko 6-2 7-5 1-6 7-5