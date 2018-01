Australian Open, avanza Zverev. Crolla Wawrinka

Alexander Zverev. Fonte: Australian Open/Twitter

Perde un set, ma avanza al terzo turno degli Australian Open 2018 il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero quattro del seeding di Melbourne. Il ventenne Sascha ha infatti superato il connazionale Peter Gojowczyk in un derby tutto teutonico sulla Hisense Arena. Zverev ha confermato un discreto stato di forma, dominando il parziale d'apertura, vinto con lo score di 6-1, ha proseguito sulla stessa falsariga nel secondo set, chiuso per 6-3, sembrando avviarsi verso un agevole successo senza passi falsi. Invece, un passaggio a vuoto in avvio di terza frazione gli è costato l'allungamento del match al quarto, set dove ha ripreso in mano le redini di gioco e punteggio, chiudendo per 6-3 dopo un paio di ore di gioco. Al prossimo turno Sascha affronterà l'insidioso Hyeon Chung, sudcoreano suo coetaneo che nel 2017 ha vinto le Next Gen Finals, e che oggi ha fermato la corsa australiana di Daniil Medvedev.

Tra i tanti giocatori al rientro in questi Australian Open, Stan Wawrinka ha deluso le aspettative. Lontanissimo dalla miglior condizione, il giocatore svizzero, che a Melbourne ha trionfato qualche anno fa, è stato letteralmente travolto dall'americano Tennys Sandgren, numero 97 del ranking Atp, che si è imposto senza discussioni con il punteggio di 6-2 6-1 6-4. Rimandato dunque Stanimal, un po' come Milos Raonic, uscito di scena già al primo turno. Ora Sandgren avrà a disposizione un'occasione ghiottissima per approdare agli ottavi di finale di una prova dello Slam: sulla sua strada si staglia infatti la figura del tedesco Maximilian Marterer, che ha eliminato il mancino spagnolo Fernando Verdasco in un match da montagne russe, conclusosi al quinto set. Manca dunque solo l'esito dell'incontro tra Roger Federer e Jan-Lennard Struff (Gasquet attende, dopo aver spazzato via l'italiano Lorenzo Sonego) per delineare il quadro completo degli incontri di terzo turno, che si disputeranno domani, per ciò che concerne la parte alta del tabellone. I risultati della sessione serale:

Verdasco - Marterer 4-6 6-4 6-7(5) 6-3 3-6

Sandgren - Wawrinka (9) 6-2 6-1 6-4

Gojowczyk - A. Zverev (4) 1-6 3-6 6-4 3-6