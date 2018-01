Australian Open 2018 - Mertens batte Cornet, avanza la Rybarikova - Australian Open Twitter

Elise Mertens infila l'ottava vittoria consecutiva e, dopo il titolo a Hobart, raggiunge il quarto turno in Australia. A Melbourne, la belga regola in due la quotata Cornet. Andamento analogo nei due parziali, con la transalpina chiamata costantemente a rincorrere. La Mertens sale 41 nel set d'avvio, ma subisce l'aggancio a quota 4, prima dello scatto decisivo dal 54 francese. Nel secondo, tre break in apertura, primo punto della Mertens per il 31. Cornet d'orgoglio - dal 52 al 54 - ma finale amaro. 75 64.

Si interrompe il cammino della Kumkhum. Dopo un 2T d'élite con la Bencic, inciampa nella Martic. Scambio di cortesie nei primi due set - 63 36 - tramonto serrato. La Kumkhum, in un set incerto, ricco di cambi di prospettiva, si presenta avanti sulla retta d'arrivo. Dal 54, però, filotto croato. Tre giochi per staccare il pass. 75. La Rybarikova consegue invece la seconda affermazione in tre set, dopo quella maturata con la Flipkens. La slovacca piega K.Bondarenko 75 36 61. Per l'ucraina, torneo comunque positivo, fiore all'occhiello la W con la Pavlyuchenkova.

A completare il quadro, il sigillo della Allertova - ora attesa da una Svitolina in condizione - con la Linette. La ceca ha vita facile nelle prime fasi del confronto - 61 - mentre deve rispondere a diversi interrogativi nel corso del secondo. La polacca allunga sul 30 prima e 41 poi, è però l'ultimo battito, perché la Allertova muta lo spartito e ribalta la situazione. 64.

I risultati

Allertova - Linette 61 64

Rybarikova - Bondarenko 75 36 61

Mertens - Cornet 75 64

Martic - Kumkhum 63 36 75