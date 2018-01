Australian Open 2018 - Seppi piega Karlovic al quinto

Profilo Twitter Federtennis

Cinque set, oltre tre ore e cinquanta di gioco, tramonto azzurro. Andreas Seppi si impone su Ivo Karlovic - 9-7 il parziale decisivo - e approda al quarto turno a Melbourne. Si conferma, Seppi, uomo-maratona. Carattere d'acciaio per fermare il ritorno del gigante Ivo, dopo due set di stampo tricolore. Il 33enne di Bolzano è impeccabile lì dove la partita trova la sua soluzione, accarezza la chiusura sul 54, poi punge nel corso del sedicesimo gioco. Sussulto italiano. 63 76 67 67 97.

La sfida segue il binario atteso. Occasioni con il contagocce, Karlovic poggia sul consueto servizio, devastante. Seppi accetta lo spartito, si arma di pazienza e intelligenza. Non rischia mai Andreas, in situazioni d'equilibrio offre il meglio. La rottura giunge nel corso del sesto gioco, ai vantaggi lo squillo di Seppi. Margine confermato pallina alla mano, preludio alla perentoria chiusura. 63. Nel secondo, il croato regge all'urto azzurro. Seppi insidia Karlovic in apertura, ma questa volta il break non assume contorni reali. Dal 15/40, la scossa di Ivo. Anche Seppi deve opporsi, scivola sulla parità, commettendo un doppio fallo, ma la risposta è pronta. 11. Il parziale non vive di altre emozioni, è una rapida corsa verso il prolungamento. Seppi ha un approccio migliore, decolla fino al 41, si procura 4 palle set. La terza è vincente, 7 punti a 4, 76.

La contesa è ben lontana dal suo epilogo, perché su superficie rapida Karlovic ha sempre un appiglio, il tie-break. Oasi di ristoro a cui attraccare i propositi d'impresa. Nel terzo set, le uniche opportunità sono di stampo italiano, Seppi ha due dolci palle break per chiudere di fatto le ostilità, ma il muro croato è impenetrabile. Questa volta il prolungamento è croato. Andreas apre male con un doppio fallo, si ritrova sotto 03 e 36. Punto esclamativo di Karlovic con la battuta. Andamento analogo nel seguente parziale. Terzo tie-break di giornata, senza un tennista in grado di tracciare la via. Parità assoluta fino al 44, qui lo spunto di Ivo. 7 punti a 5 e quinto set.

Seppi non cede a interrogativi e fatica, anzi continua a spingere. Si affaccia a 30 in risposta nel settimo gioco, culla sogni di successo nel decimo, quando impatta con due punti consecutivi. Ha una palla match, ma Karlovic spara un servizio definitivo. Si prosegue, con Andreas che conduce rapidamente in porto ogni turno in battuta. Sull'87, la svolta. Il croato offre altri due match point. Il secondo conduce Seppi al quarto turno. 97.