Australian Open, Dimitrov piega Rublev. Avanti Carreno Busta

Grigor Dimitrov. Fonte: Australian Open/Twitter

Dopo aver rischiato tantissimo al secondo turno contro il qualificato americano McKenzie McDonald, Grigor Dimitrov approda agli ottavi di finale della parte alta del tabellone degli Australian Open 2018. Il bulgaro, semifinalista a Melbourne lo scorso anno, ha sconfitto oggi il giovane russo Andrey Rublev, regolato con lo score di 6-3 4-6 6-4 6-4. Buona prova della testa di serie numero tre del seeding, che ha subito un caratteristico parziale a vuoto nel secondo set, ma è riuscito poi a prevalere sulla potenza dell'avversario. Stavolta non riesce il colpo a Rublev, che si ferma alla prima settimana di uno Slam dopo essere stato protagonista agli scorsi US Open, ma che si conferma uno tra i giovani più solidi del circuito maggiore. Ora Dimitrov attende, in un ottavo di finale di lusso, il vincente della grande sfida di stasera tra il beniamino di casa Nick Kyrgios e il francese Jo-Wilfried Tsonga, in campo sulla Rod Laver Arena.

Tra i migliori sedici di Melbourne, anche l'argentino Diego Schwartzman, che non sbaglia e di regolarità batte in quattro set l'imprevedibile ucraino Alexandr Dolgopolov. Perso il primo parziale al tie-break, il piccolo giocatore albiceleste ha spazzato via Dolgo, sparito dal campo e irretito dal gioco geometrico del suo avversario. Al prossimo turno Schwartzman attende verosimilmente Rafa Nadal, impegnato in sessione serale contro il bosniaco Damir Dzumhur. A proposito di spagnoli, agli ottavi già Pablo Carreno Busta, numero dieci del tabellone: l'asturiano continua la sua corsa, dopo aver eliminato, in una sfida durata quattro set, il lussemburghese Gilles Muller. Tra due giorni sfida al vincente del match tra il croato Marin Cilic e l'americano Ryan Harrison. Gran risultato anche per il britannico Kyle Edmund, che supera lo sbarramento dellea prima settimana dopo aver piegato al quinto set il georgiano Nikoloz Basilashvili: per lui, occasione ghiotta per arrivare addirittura ai quarti, perchè ad attenderlo in ottavi ci sarà uno tra Andreas Seppi e Ivo Karlovic. I risultati dei match della sessione diurna:

Schwartzman (24) - Dolgopolov 6-7(1) 6-2 6-3 6-3

Carreno Busta (10) - Muller (23) 7-6(4) 4-6 7-5 7-5

Dimitrov (3) - Rublev (30) 6-3 4-6 6-4 6-4

Edmund - Basilashvili 7-6(5) 3-6 4-6 6-0 7-5