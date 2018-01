Australian Open, Kyrgios si impone su Tsonga. Agli ottavi anche Cilic

Al termine di un match durato oltre tre ore, Nick Kyrgios supera Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 7-6 4-6 7-6 7-6 e si qualifica per gli ottavi di finale dell'edizione 2018 degli Australian Open. Successo importante per l'australiano, testa di serie numero diciassette, che al prossimo turno affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, in un altro incontro attesissimo. Partito forte, subito avanti di un break, Kyrgios si fa immediatamente recuperare da Tsonga, per poi mettere la testa avanti nel gioco decisivo, chiudendo al secondo set point utile. Nel set successivo, è Tsonga ad operare un break chiave nel quinto gioco: quanto basta per veleggiare al servizio e livellare la partita. L'equilibrio perdura nel terzo parziale, conclusosi nuovamente al tie-break: l'australiano cambia campo avanti 4-2, poi pasticcia, concede un set point all'avversario, ma è infine lui a spuntarla per otto punti a sei. Partita ancor più spettacolare nella frazione successiva: entrambi i contendenti sono aggressivi e non mollano nulla. Altro tie-break, in cui a fare la differenza sono i guizzi di Kyrgios che, sotto 2-5, infila cinque punti consecutivi che gli regalano la vittoria.

Tra i migliori sedici dello Slam di Melbourne, anche Marin Cilic, il croato testa di serie numero sei del tabellone, che oggi ha sconfitto l'americano Ryan Harrison, finalista a Brisbane circa due settimane fa. Prova solida di Cilic, contro un Harrison mai domo, nonostante il k.o. in tre set. Il primo parziale segue l'andamento dei servizi, e l'equilibrio è rotto dal tie-break in cui il croato sfonda con i suoi colpi migliori, dritto e servizio, per mettere il primo mattoncino del suo successo. Nel sesto game del secondo set l'americano perde il servizio, poi non approfitta di un piccolo passaggio a vuoto dell'avversario al momento di chiudere il parziale e si vede così costretto a rincorrere alla disperata, sotto due a zero. Il match sembra finito a inizio terzo set, quando Cilic strappa nuovamente la battuta ad Harrison, ma lo statunitense non molla, recupera lo svantaggio e si issa al tie-break: qui però la testa di serie numero sei si porta nuovamente avanti, fino al 6-2, per chiudere poi i conti al terzo match point. Al prossimo turno Cilic affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero dieci del seeding.

Harrison - Cilic (6) 6-7(4) 3-6 6-7(4)

Kyrgios (17) - Tsonga (15) 7-6(5) 4-6 7-6(6) 7-6(5)