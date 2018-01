Australian Open 2017 - Wozniacki supera Bertens, saluta Ostapenko, Suarez ok

Caroline Wozniacki, dopo il brivido di secondo turno con la Fett (passivo pesante al terzo prima del ritorno), controlla l'olandese Bertens ed accede agli ottavi. La danese cancella in apertura una palla break e sigilla subito l'allungo. Appare in controllo, almeno fino al 52. La Bertens trova la chiave per riaprire il set, strappa la battuta alla Wozniacki e si presenta al servizio per impattare. Decimo gioco funesto per l'olandese, un doppio fallo e due errori non forzati. 64. Analogo il secondo parziale. Un altro passaggio a vuoto della Bertens vale il 20 Wozniacki. La testa di serie n.30 si salva nel quarto game, ma non impensierisce mai la danese. Pilota automatico e 63.

Si ferma Jelena Ostapenko, fatale alla nostra Schiavone all'alba del torneo. La lettone, non nella sua miglior giornata, ha una bella reazione nel secondo, ma non ribalta l'inerzia del confronto con la Kontaveit. La contesa si risolve nella zona intermedia del terzo, dopo le scaramucce d'apertura con un break per parte. La Ostapenko si scioglie al termine di un gioco, il settimo, in apparenza infinito. Qui crollano le difese della lettone, la Kontaveit scivola leggera verso il traguardo. 63 16 63.

Infine, bel successo della Suarez. Dopo un problematico approccio con il veloce - eliminazione al 1T a Brisbane e Sydney - la spagnola strappa un prestigioso quarto turno a Melbourne. La Suarez replica con intelligenza e carattere ad un ingresso in campo non certo ottimale. Sotto di un set con la Kanepi, cambia marcia, domina il secondo e chiude 63 al terzo (parziale sempre in controllo della Suarez, avanti 20 e poi 41).

I risultati

Wozniacki - Bertens 64 63

Kontaveit - Ostapenko 63 16 63

Suarez - Kanepi 36 61 63