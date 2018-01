Australian Open 2018 - Halep di carattere

Google Plus

Simona Halep conquista con carattere il quarto turno australiano. Dopo la passeggiata con la Bouchard, la prima testa di serie deve risolvere l'interrogativo Davis. Tre ore e quarantaquattro minuti di selvaggia intensità, un frullato di emozioni a pervadere il tramonto del confronto. 15-13 al terzo, la Halep resiste al dolore e si trascina agli ottavi, con merito. La Davis gioca un ottimo match - suo il set d'apertura - coglie la difficile giornata della più quotata rivale, ma non trasforma le occasioni create nel parziale conclusivo.

L'incontro vive di assoluto equilibrio nelle fasi iniziali, i primi due giochi terminano entrambi ai vantaggi. La Halep consegue un significativo margine poco dopo, quando firma la rottura e sale 32. Illusione momentanea, perché la Davis è pienamente nel match, propone soluzioni potenti e precise, coglie l'omaggio altrui. Un doppio fallo contamina il sesto gioco della nativa di Constanta, replica immediata. 33. Scivolone decisivo, per la Halep, nel corso del decimo game. Si trova sotto 0/30 e poi 15/40. Set a stelle e strisce. 63.

Pur con qualche patema, la Halep inizia a martellare dall'alba del secondo. Costruisce la sua ragnatela di rincorse e ribaltamenti, pone sul piatto il suo bagaglio fisico-tecnico. Break nel terzo gioco, questa volta confermato in battuta. 31. La Davis si ancora al parziale, ma non riesce a ricucire, chirurgica la Halep, intrattabile sul 53. A zero tiene la battuta, si va al terzo.

Si assiste qui al classico "dramma" al femminile. Inizia una maratona all'apparenza senza soluzione, è un concentrato di errori e sortite pregevoli. Il caldo gioca ruolo chiave, le due, stremate, raschiano il fondo del barile. Rottura Halep a dare continuità al precedente set. 21 e 31 a seguire. La Davis non demorde e si affianca. Game lungo il sesto, sussulto americano. La Halep si presenta comunque a servire per il confronto, prima sul 54 e poi ancora sul 65 e sull'87. C'è uno schermo invisibile a bloccare l'offensiva rumena, il baratro si presenta così naturale. Sotto 10/11, Simona si consegna. Tre palle match, la Davis, specie sulla prima, sente il profumo d'impresa, subisce l'incombenza della Rod Laver Arena. La Halep è campionessa vera, chiude la porta e mette un punto. 15/13, pericolo scampato.