Australian Open, Zverev cede a Hyeon Chung. Avanti Thiem

Hyeon Chung. Fonte: Australian Open/Twitter

La prima vera sorpresa dell'edizione 2018 degli Australian Open è l'eliminazione al terzo turno (parte bassa del tabellone) di Alexander Zverev, testa di serie numero quattro del seeding di Melbourne. Il ventenne tedesco è stato infatti sconfitto, al termine di un incontro durato oltre tre ore e venti di gioco, dal sudcoreano Hyeon Chung, che conferma così il suo ottimo stato di forma e si qualifica per gli ottavi di finale del primo Slam stagionale. Brutta sconfitta per il giovane Sascha, soprattutto per il crollo mentale e fisico che ha caratterizzato gli ultimi due set. Dopo aver perso il primo parziale in volata con lo score di 7-5, il tedesco era riuscito a rimettersi in carreggiata nel tie-break del secondo (vinto per sette punti a tre) e a prendere apparentemente in mano le redini dell'incontro nel parziale successivo, aggiudicato con lo score di 6-2. Dal quarto set in poi un calo, prima mentale e poi fisico, è risultato invece fatale a Zverev, che ha lasciato campo e strada libera a Hyeon Chung: il sudcoreano non si è fatto pregare due volte, ne ha approfittato e ha chiuso al quinto con un eloquente 6-0. Al prossimo turno Chung affronterà il vincente del match che vedrà impegnati in sessione serale il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

Avanza agli ottavi di finale invece Dominic Thiem. L'austriaco, testa di serie numero cinque, ha convinto oggi contro un avversario insidioso come il francese Adrian Mannarino (numero ventisei), battuto in tre set con il punteggio di 6-4 6-2 7-5. Thiem ha fatto valere la sua potenza nei primi due parziali, indirizzando la sfida dalla sua parte, poi ha chiuso i conti in volata, stendendo Mannarino nel finale del terzo set. Ottavo a sorpresa per l'austriaco, che al prossimo turno troverà l'americano Tennys Sandgren, che ha superato oggi il tedesco Maximilian Marterer. Gran risultato per lo statunitense, che tiene alta la bandiera a stelle e strisce a Melbourne: dopo aver perso il primo set per 7-5, Sandgren, già giustiziere di Stan Wawrinka, ha avuto la meglio su Marterer in tutti i parziali successivi, aggiudicandosi i punti importanti soprattutto nel terzo e nel quarto set. Approda alla seconda settimana di Melbourne anche l'ungherese Marton Fucsovics, che ha approfittato di un terzo turno tutt'altro che impossibile con l'argentino Nicolas Kicker per volare tra i migliori sedici del torneo. 6-3 6-3 6-2 lo score in favore del tennista magiaro, che ora attende il vincente dell'ultimo match della sessione serale, quello che vedrà opposti Roger Federer e Richard Gasquet. I risultati della sessione diurna:

Thiem (5) - Mannarino (26) 6-4 6-2 7-5

Marterer - Sandgren 7-5 3-6 5-7 6-7(5)

Hyeon Chung - A. Zverev (4) 5-7 7-6(3) 2-6 6-3 6-0

Benneteau - Fognini (25) 6-3 2-6 1-6 6-4 3-6

Fucsovics - Kicker 6-3 6-3 6-2