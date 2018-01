Australian Open 2018 - Wozniacki in carrozza - Australian Open Twitter

Caroline Wozniacki procede a passo spedito verso i quarti di finale. I brividi di secondo turno - Wozniacki a un passo dal baratro con la croata Fett nel terzo - sono ricordo lontano. La danese, nella Rod Laver Arena, travolge la malcapitata Rybarikova ed entra tra le migliori otto a Melbourne. Ruolino mirabile quello di Caroline, reduce da dodici vittorie nelle ultime tredici partite - disco rosso solo a Auckland, in finale, con Julia Goerges. 63 60 il punteggio.

Il match resta in equilibrio a lungo nel primo parziale. A sbloccare la situazione d'incertezza, Magdalena Rybarikova. Il primo break è di stampo slovacco, una scossa che conduce alla partita anche la Wozniacki. Replica immediata, la danese si procura due palle per la parità, ma trova porta chiusa. Il game si prolunga, Caroline ha altre due occasioni, ma pecca in lucidità. Serve la mano tesa della Rybarikova - due errori non forzati - per il 22. La contesa gira, perché la seconda testa di serie si fa martellante. Rottura danese n.2 nel sesto gioco, 42. Un tonfo pesante per la Rybarikova, debacle a 0, con un doppio fallo a complicare le cose. Il set scorre verso una conclusione naturale, la slovacca si affaccia a 30 sul 53 e servizio Wozniacki, ma una combinazione rovescio - dritto manda agli archivi il parziale.

L'attesa reazione di Magdalena non giunge nemmeno nel secondo. Monologo danese per almeno due game. Otto punti consecutivi, una sentenza sull'incontro. La Wozniacki è padrona del rettangolo e lo certifica con una serie di vincenti. Prognosi sciolta nel terzo gioco, quando la Rybarikova, sul 40/30, ha la chance di accodarsi. Non chiude e si espone. Altri due gratuiti, omaggio che la Wozniacki raccoglie senza farsi pregare. Si corre ad alta velocità, è realtà anche il terzo break del set - per la seconda volta a 0. 50 ed epilogo pallina alla mano. Caroline Wozniacki è ai quarti.

Wozniacki - Rybarikova 63 60