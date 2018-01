Australian Open, Nadal supera Schwartzman e trova Cilic ai quarti

Rafa Nadal. Fonte: Australian Open/Twitter

Il numero uno del mondo accede ai quarti di finale degli Australian Open edizione 2018. Rafa Nadal non sbaglia infatti neanche contro l'argentino Diego Schwartzman, in un match comunque complicato, chiuso in quattro set con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 6-3. Qualche passaggio a vuoto per il mancino di Manacòr, che sulla Rod Laver Arena riesce a imporsi sul piccolo sudamericano prendendo il largo solo nel terzo e nel quarto parziale. Parte forte lo spagnolo, che cambia marcia dal 3-3 del primo set, aggiudicandosi tre giochi in fila per mettere la testa avanti. Il maiorchino subisce però un break in apertura di secondo set, salvo recuperare immediatamente e portarsi in vantaggio 4-2. Sembra tutto sotto controllo per Rafa, che però subisce un nuovo passaggio a vuoto ed è costretto al tie-break da Schwartzman, che con maggiore lucidità se lo aggiudica con lo score di sette punti a quattro. La partita dell'argentino finisce però sostanzialmente qui, perchè a partire dal terzo set Nadal prende il controllo delle operazioni, opera un break fondamentale in apertura, gestisce l'avversario e chiude 6-3, replicando, con un parziale quasi in fotocopia, anche nel quarto.

Quarti di finale dunque raggiunti dalla testa di serie numero uno, che ora se la vedrà con il croato Marin Cilic. Cilic, numero sei del tabllone di Melbourne, ha sconfitto oggi un altro spagnolo, l'asturiano Pablo Carreno Busta (numero dieci). Tre ore e mezza di gioco sono state necessarie al croato per spuntarla su un avversario coriaceo, che ha provato a imbastire il colpaccio mettendo la testa avanti sin dal primo set, vinto al tie-break con lo score di sette punti a due. Cilic non ha però perso la testa, in una sfida che lo vedeva favorito e quindi sotto pressione, recuperando immediatamente lo svantaggio, grazie a un secondo set dominato con il punteggio di 6-2. Il croato ha poi sfruttato al meglio la potenza dei suoi colpi - in particolar modo del servizio - per aggiudicarsi anche i due successivi parziali, entrambi conclusisi al tie-break. Il primo quarto di finale della parte alta del tabellone maschile vedrà dunque di fronte Rafa Nadal e Marin Cilic, con lo spagnolo chiaro favorito per tornare quantomeno in semifinale a Melbourne. I risultati:

Nadal (1) - Schwartzman (24) 6-3 6-7(4) 6-3 6-3

Carreno Busta (10) - Cilic (6) 7-6(2) 3-6 6-7(0) 6-7(3)