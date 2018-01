Australian Open 2018 - Karolina Pliskova batte in rimonta Barbora Strycova - Australian Open Twitter

Karolina Pliskova supera la connazionale Barbora Strycova ed approda ai quarti a Melbourne. Secondo derby - dopo quello con Safarova - e affermazione in tre. Approccio in difetto, la Pliskova cede il primo parziale alla Strycova, prima di prendere con forza il comando della partita. Sulla strada di Karolina, la n.1 del mondo. Simona Halep è infatti la prossima rivale della ragazza di Louny. 67 63 62.

Avvio incerto. Karolina Pliskova fatica non poco per mantenere il primo turno in battuta. Annulla palla break, ma pecca in precisione, il game va per le lunghe, riesce però, come detto, a chiudere. La sesta testa di serie si fa minacciosa nel quarto gioco, quando prima si costruisce una chance con il rovescio, poi coglie due doppi falli della Strycova. Arriva anche una quarta occasione, disco rosso e 22. Dopo un campanello d'allarme per la Pliskova - palla break Strycova sul 44 - si arriva a fari spenti al prolungamento. La Strycova ha sempre un margine minimo quanto importante. Due set-point, il secondo vale il 76(5).

La Pliskova ha un altro atteggiamento al ritorno in campo, c'è maggior voglia di mutare la partita. Break in apertura, griffato al servizio. 20. Arriva una seconda rottura nel quinto gioco. La Strycova riemerge dal 15/40, ma la Pliskova sfoggia un dritto eccellente. 41. L'immediata replica - da 41 a 43 - non rimette in discussione il parziale, perché Karolina, prontamente, mette l'ultimo punto. 63.

L'alba del terzo sembra favorevole alla Strycova. La Pliskova perde infatti il dritto e concede la battuta. Passaggio a vuoto a cui la 25enne di Louny pone rimedio repentino. Contro-break e turno a 0 al servizio. 21. La Strycova si ritrova a malpartito, 0/40 e baratro alle porte. Salva due palle break, poi capitola. 31 e 41 a seguire. Siamo ai titoli di coda, l'ultimo treno passa nel corso del settimo gioco, ma sul 30/30 la Pliskova sigilla un dritto vincere. 52. Il carattere della Strycova rinvia l'epilogo, non vuole prestare il fianco pallina alla mano. La Pliskova ha però altri progetti, cavalca i gratuiti di dritto e rovescio della connazionale e al terzo match point firma il successo. 62.

Ka.Pliskova - Strycova 67 63 62