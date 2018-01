Australian Open, i numeri di Roger Federer

Roger Federer. Fonte: Australian Open/Twitter

L'ennesimo successo di Roger Federer agli Australian Open 2018 ha rappresentato solo l'ultima occasione per esaltare il fuoriclasse svizzero, inarrivabile fenomeno che sembra non conoscere limiti nè età. A 36 anni, l'uomo da Basilea si è trasformato in una sorta di Re Mida che trasforma nuovamente in oro tutto ciò che tocca. Ma non sarebbe corretto ridurre una straordinaria carriera, lunga ormai un ventennio, solo agli ultimi dodici mesi, in cui ha lasciato tutti a bocca aperta conquistando tre titoli dello Slam sui cinque a disponibili (Roger ha volontariamente saltato Parigi e non era al 100% agli US Open di New York). Ecco perchè è forse più corretto far parlare i numeri, che spesso non dicono tutta la verità, ma che in questo caso possono aiutare a comprendere la dimensione delle imprese di FedExpress.

86-2. E' il bilancio dello svizzero nei match degli Australian Open in cui si è aggiudicato il primo set. Solo Marat Safin e Rafa Nadal, rispettivamente nel 2005 e nel 2012, sono riusciti a batterlo dopo aver perso il parziale d'apertura.

6-1. Il record delle finali di Federer a Melbourne. Lo svizzero ha vinto sempre, nel 2004 contro Safin, nel 2006 contro Baghdatis, nel 2007 contro Gonzalez, nel 2010 contro Murray, nel 2017 contro Nadal e nel 2018 contro Cilic, eccezion fatta per la finale nel 2009, persa al quinto contro il grande rivale Nadal.

20-10. Trenta finali Slam disputate dallo svizzero, con venti trionfi (sei Australian Open, un Roland Garros, otto Wimbledon e cinque US Open). Delle dieci sconfitte in finale, nove sono giunte contro Nadal o Djokovic, una con Del Potro (US Open 2009).

96. I titoli di Federer nel circuito maggiore, secondo nella classifica All time, alle spalle del solo Jimmy Connors, primo a quota 109. Staccati Ivan Lendl a 94, John McEnroe a 77 e Rafa Nadal a 75.

4. L'elite ristretta di giocatori che hanno vinto almeno venti titoli dello Slam. Federer è l'unico uomo in graduatoria, davanti a lui Margaret Court con 24, Serena Williams con 23 e Steffi Graf con 21.

4. I tornei dello Slam vinti da Federer una volta superati i trent'anni (due Wimbledon e due Australian Open).

29. I tornei vinti una volta superati i trent'anni.

36 anni e 173 giorni. L'età che fa di Federer il secondo giocatore più anziano di tutti i tempi a vincere uno Slam, alle spalle del solo australiano Ken Rosewall, che sull'erba di casa si aggiudicò l'ultimo Major a 37 anni e 62 giorni, nel 1972.

332 vittorie su 384 partite disputate nei tornei dello Slam.

72 tornei dello Slam disputati, come mai nessuno nella storia.