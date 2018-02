Davis Cup - Italia alla prova Giappone, apre Fognini - Facebook Fabio Fognini

A Morioka, nel primo turno del World Group, l'Italia di Barazzutti sfida il Giappone. I padroni di casa si presentano in affanno, senza la principale stella, Kei Nishikori. Consueti problemi fisici, un graduale rientro. Un passo indietro, la scelta di cimentarsi in tornei di livello inferiore - a Newport, eliminazione all'alba della competizione, e Dallas - per ritrovare la giusta condizione dopo il forfait a Melbourne. Senza Nishikori, formazione compatta ma di livello medio-basso, con Sugita come unica ancora di salvezza.

Discorso diverso per l'Italia, rinvigorita, a livello maschile, dall'ottimo approccio con la corrente stagione di Fognini e Seppi. Semifinale a Sydney e quarto turno all'Australian Open - KO con Berdych - per Fognini, titolo a livello Challenger a Canberra - finale con Fucsovics - e quarto turno come il connazionale in Australia per Seppi - stop in quattro set con Edmund. Il contingente è ultimato da Bolelli - Lorenzi - coppia di doppio - e Fabbiano, quinto uomo pronto a cogliere eventuali chiamate.

Da qualche ora è noto il sorteggio, tocca a Fognini - n.1 d'Italia - aprire la sfida. Domani, nella notte italiana, il tennista di Sanremo incrocia la racchetta con Taro Daniel. A seguire, Sugita - Seppi. Sabato il tradizionale doppio, domenica la chiusura con gli ultimi due singolari. Le partite sono in diretta su Supertennis. Si gioca sul veloce indoor, due i precedenti, entrambi favorevoli alla compagine tricolore. Due contese lontane nel tempo. Genoa 1930 - Milano 1932, medesimo punteggio, 3-2 Italia.

Friday:

Taro Daniel (JPN) v Fabio Fognini (ITA)

Yuichi Sugita (JPN) v Andreas Seppi (ITA)

Saturday:

Ben McLachlan/ Yasutaka Uchiyama (JPN) v Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (ITA)

Sunday:

Yuichi Sugita (JPN) v Fabio Fognini (ITA)

Taro Daniel (JPN) v Andreas Seppi (ITA)