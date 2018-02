Davis Cup 2018, il programma degli ottavi di finale

Alexander Zverev in allenamento a Brisbane. Fonte: Tennis Australia/Twitter

Archiviato il primo mese di stagione, vissuto quasi interamente in Australia e conclusosi con il trionfo di Roger Federer a Melbourne, il tennis maschile riparte dalla Coppa Davis, al via questo week-end con gli incroci degli ottavi di finale del World Group. Si comincia con la Francia campione in carica, che difende il titolo vinto due mesi fa a Lille contro un'Olanda abbordabile. Italia impegnata in Giappone, mentre Spagna e Gran Bretagna si affrontano in una sfida tra grandi assenti (Nadal da una parte, Murray dall'altra). Australia contro Germania e Croazia contro Canada altri due incroci interessanti e sulla carta equilibrati, mentre Kazakhstan-Svizzera e Belgio-Ungheria rappresentano gli accoppiamenti di minor fascino di questi ottavi di finale. Il programma completo:

Francia - Olanda (Halle Olympique, Albertville, veloce indoor). Sul veloce indoor di Albertville, i campioni in carica si presentano con Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet e Lucas Pouille come singolaristi, Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut da doppisti. Di fronte, un'Olanda che ha nel solo Robin Haase un giocatore da primo cento del mondo (numero 42 del ranking Atp).

Giappone - Italia (Morioka Takaya Arena, Morioka, veloce indoor). Superficie veloce per i giapponesi, che proveranno a mettere in difficoltà gli azzurri di Barazzutti, Fabio Fognini e Andreas Seppi, con Taro Daniel e Yuichi Sugita. Ancora fuori Kei Nishikori per i nipponici, mentre la squadra italiana è completata da Simone Bolelli, Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi.

Spagna - Gran Bretagna (Club de Tenis Puente Romano, Marbella, terra rossa outdoor). Classica terra rossa per gli spagnoli, che contro la Gran Bretagna hanno Nadal infortunato, ma possono comunque schierare Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut, Albert Ramos-Vinolas e David Ferrer in singolare, con Feliciano Lopez precettato per il doppio. Britannici orfani di Andy Murray e con Kyle Edmund non al meglio: ecco Cameron Norrie e Liam Broady, con Jamie Murray e Dominic Inglot in doppio.

Australia - Germania (Pat Rafter Arena, Brisbane, cemento outdoor). Si torna a giocare a Brisbane, con gli australiani che schierano in singolare Nick Kyrgios e Alex De Minaur, contro i tedeschi Alexander Zverev e Jan-Lennard Struff. Doppio importante: Matthew Ebden e John Peers non possono sbagliare contro i teutonici, che hanno convocato anche Peter Gojowczyk e Tim Puetz.

Kazakshtan - Svizzera (National Tennis Centre, Astana, veloce indoor). Elvetici costretti al miracolo ad Astana, con Henri Laaksonen numero uno di una nazionale senza top cento (out ovviamente Federer e Wawrinka). Kazakhstan sulle spalle di Mikhail Kukushkin.

Croazia - Canada (Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek, terra rossa indoor). La Croazia sceglie la terra rossa per affrontare un Canada privo di Milos Raonic, che si affida a Denis Shapovalov e a Vasek Pospisil per superare il finalista degli Australian Open Marin Cilic e il rientrante Borna Coric. Dancevic capitano e giocatore per i canadesi, che in doppio schiereranno ancora Daniel Nestor.

Serbia - USA (Sportski Centar Cair, Nisl, terra rossa indoor). Assenti Novak Djokovic da una parte e Jack Sock dall'altra. Serbia con Dusan Lajovic e Laslo Djere singolaristi, americani che devono scegliere, anche in base alla superficie, tra i vari Sam Querrey, John Isner, Ryan Harrison e Steve Johnson.

Belgio - Ungheria (Country Hall du Sart-Tilman, Liège, veloce indoor). Riparte dal veloce indoor di Liegi la corsa verso il trofeo del Belgio, due volte finalista nelle ultime tre edizioni. David Goffin e Ruben Bemelmans guidano i padroni di casa, contro un'Ungheria che ha nel solo Marton Fucsovics un singolarista di buon livello.