Davis Cup, Zverev si salva in Australia. Bene il Belgio, regge la Gran Bretagna in Spagna

Alexander Zverev. Fonte: Davis Cup/Twitter

Non sono di certo mancate le sorprese, come da miglior tradizione della manifestazione, nel primo giorno dedicato agli ottavi di finale della Coppa Davis 2018. Se l'Italia è ferma sull'1-1 in Giappone, con Fognini vincente in rimonta e Seppi sconfitto, anche la Germania è in parità in Australia dopo aver rischiato di essere sotto 2-0. Già, perchè Alexander Zverev ha faticato tantissimo per piegare la resistenza del giovane Alex De Minaur sulla Pat Rafter Arena di Brisbane. Il tedesco l'ha infatti spuntato solo al tie-break del quinto set nel primo singolare della giornata, mentre successivamente Nick Kyrgios non ha sbagliato, regolando in tre parziali Jan-Lennard Struff. Sorprese anche sulla terra rossa di Marbella, dove la Spagna è 1-1 contro una Gran Bretagna priva sia di Andy Murray che di Kyle Edmund. Dopo aver centrato il punto d'apertura grazie ad Albert Ramos-Vinolas contro Liam Broady, i padroni di casa si sono fatti agguantare dalla clamorosa rimonta di Cameron Norrie, risorto da due set a zero contro il ben più quotato Roberto Bautista Agut.

Tutto facile invece, secondo pronostico, per Belgio e Kazahkstan, avanti due a zero in casa rispettivamente contro Ungheria e Svizzera (ok Bemelmans e Goffin per i finalisti della scorsa edizione). 1-1 in Croazia tra croati e canadesi, con i padroni di casa che non hanno schierato il finalista degli Australian Open Marin Cilic. Ha aperto dunque Borna Coric, vincitore contro Vasek Pospisil, ha risposto poco dopo Denis Shapovalov, in tre set contro Viktor Galovic. Francia costretta a rincorrere ad Albertville, con Adrian Mannarino sorpreso subito da Thiemo De Bakker, e Richard Gasquet a ottenere il punto del pareggio contro Robin Haase. Avanti infine gli Stati Uniti in Serbia: Sam Querrey ha regolato Laslo Djere, mentre John Isner cerca ora il punto dello 0-2 contro Dusan Lajovic. I risultati parziali dopo la prima giornata di ottavi di finale del World Group:

Australia - Germania 1-1 (Pat Rafter Arena, Brisbane, cemento outdoor). De Minaur - A. Zverev 5-7 6-4 6-4 3-6 6-7(4); Kyrgios - Struff 6-4 6-4 6-4.

Giappone - Italia 1-1 (Morioka Takaya Arena, Morioka, veloce indoor). Daniel - Fognini 4-6 6-3 6-4 3-6 2-6; Sugita - Seppi 4-6 6-2 6-4 4-6 7-6(1).

Spagna - Gran Bretagna 1-1 (Club de Tenis Puente Romano, Marbella, terra rossa outdoor). Ramos-Vinolas - Broady 6-3 6-4 7-6(6); Bautista Agut - Norrie 6-4 6-3 3-6 2-6 2-6.

Kazakhstan - Svizzera 2-0 (National Tennis Centre, Astana, veloce indoor). Popko - Laaksonen 6-2 7-6(7) 3-6 7-5; Kukushkin - Bodmer 3-6 6-3 6-2 6-3.

Croazia - Canada 1-1 (Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek, terra rossa indoor). Coric - Pospisil 3-6 6-2 6-3 6-2; Galovic - Shapovalov 4-6 4-6 2-6.

Belgio - Ungheria 2-0 (Country Hall du Sart-Tilman, Liège, veloce indoor). Bemelmans - Fucsovics 6-4 4-6 7-6(5) 6-3; Goffin - Balasz 6-4 6-4 6-0.

Francia - Olanda 1-1 (Halle Olympique, Albertville, veloce indoor). Mannarino - De Bakker 6-7(4) 3-6 3-6; Gasquet - Haase 6-4 7-6(3) 3-6 7-5.

Serbia - USA 0-1 (Sportski Centar Cair, Nis, terra rossa indoor). Djere - Querrey 7-6(4) 2-6 5-7 4-6.