Davis Cup, il doppio sorride a Germania e Spagna. USA ai quarti

Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez. Fonte: DavisCup/Twitter

La seconda giornata del week-end degli ottavi di finale del World Group di Coppa Davis indirizza diverse sfide, grazie ai match di doppio che stravolgono l'equilibrio dei primi singolari, lanciando molte nazionali verso la qualificazione. Tra queste, la Germania di Alexander Zverev, che ringrazia i suoi due compagni di squadra, Tim Puetz e Jan-Lennard-Struff, per una vittoria importantissima contro i più quotati avvversari australiani John Peers e Matthew Ebden. Sul cemento di Brisbane, i tedeschi la spuntano al quinto, e domani avranno due match point a dispozione contro gli uomini di Lleyton Hewitt (il primo proprio per Zverev contro Nick Kyrgios). Bene anche l'Italia, con Fabio Fognini e Simone Bolelli, avanti in Giappone. Superano le difficoltà della prima giornata Francia e Spagna: i galletti mettono la testa avanti ad Albertville contro l'Olanda, con il collaudato duo Herbert-Mahut, mentre a Marbella gli spagnoli piegano la Gran Bretagna con Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez, ok in tre set contro Jamie Murray e Dominic Inglot.

Già qualificato ai quarti il Kazakhstan, che sul veloce indoor di Astana chiudono la pratica Svizzera contro ciò che resta della corazzata elvetica. Successo importante per la Croazia, in casa, trascinata da Marin Cilic e Ivan Dodig, che piega il duo canadese del veterano Daniel Nestor e di Vasek Pospisil, portandosi sul 2-1. Domani si riparte da un singolare per giovanissimi, che vedrà Borna Coric opposto a Denis Shapovalov. Volano gli Stati Uniti di Jim Courier: dopo lo 0-2 maturato ieri in Serbia, Ryan Harrison e Steve Johnson hanno infatti regalato oggi la qualificazione agli americani, dopo il successo in quattro set su Milojevic e Zekic. Si deciderà invece al quinto la sfida tra i belgi Ruben Bemelmans e Joris De Loore e gli ungheresi Marton Fucsovics e Attila Balasz: ai finalisti della scorsa edizione, padroni di casa a Liegi, basta un punto per garantirsi i quarti di finale. I risultati dei match di doppio degli ottavi di finale di Coppa Davis 2018:

Australia - Germania 1-2 (Pat Rafter Arena, Brisbane, Australia, cemento outdoor). Ebden/Peers - Puetz/Struff 4-6 7-6(1) 2-6 7-6(4) 4-6.

Giappone - Italia 1-2 (Morioka Takaya Arena, Morioka, veloce indoor). McLachlan/Uchiyama - Bolelli/Fognini 5-7 7-6(4) 6-7(3) 5-7.

Francia - Olanda 2-1 (Halle Olympique, Albertville, veloce indoor). Herbert/Mahut - Haase/Rojer 7-6(6) 6-3 6-7(3) 7-6(2).

Spagna - Gran Bretagna 2-1 (Club de Tenis Puente Romano, Marbella, terra rossa outdoor). Carreno Busta/F. Lopez - Inglot/J. Murray 6-4 6-4 7-6(4).

Kazakhstan - Svizzera 3-0 (National Tennis Centre, Astana, veloce indoor). Khabibulin/Nedovyesov - Huesler/Margaroli 6-4 6-4 3-6 6-7(5) 6-3.

Croazia - Canada 2-1 (Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek, terra rossa indoor). Cilic/Dodig - Nestor/Pospisil 2-6 3-6 6-4 7-5 6-2.

Serbia - USA 0-3 (Sportski Centar Cair, Nis, terra rossa indoor). Lajovic - Isner 4-6 7-6(7) 3-6 6-3 6-7(4); Milojevic/Zekic - Harrison/Johnson 7-6(3) 2-6 5-7 4-6.