Davis Cup, Zverev batte Kyrgios e lancia la Germania ai quarti. Bene anche Croazia, Francia e Belgio

Alexander Zverev. Fonte: Davis Cup/Twitter

Era l'incrocio più atteso di questo week-end di Coppa Davis, in cui si disputavano gli ottavi di finale del World Group. Alexander Zverev e Nick Kyrgios l'uno di fronte all'altro, sul palcoscenico della Pat Rafter Arena di Brisbane, nella sfida tra Australia e Germania. Con gli ospiti avanti 2-1 dopo il doppio di ieri, Sascha Zverev non ha sbagliato nel suo match contro Kyrgios, regolato con lo score di 6-2 7-6 6-2. Decisivo il tie-break del secondo set, che ha definitivamente posto fine alle speranze di rimonta del bad boy australiano. Aussies dunque eliminati e Germania ai quarti, esattamente come l'Italia, che ha superato il Giappone a Morioka, grazie a Fabio Fognini, capace di superare in un match tiratissimo Yuichi Sugita. Al prossimo turno gli azzurri di Barazzutti affronteranno la Francia campione in carica: i galletti di Yannick Noah hanno forse faticato più del previsto per superare la modesta Olanda, spuntandola al quarto incontro, con la vittoria in cinque set di Adrian Mannarino su Robin Haase.

Avanti anche il Belgio, finalista lo scorso novembre. Sul veloce indoor di Liegi, gli uomini di Van Herck si sono sbarazzati dell'Ungheria, con David Goffin a garantire il punto della sicurezza contro Marton Fucsovics, recentemente protagonista agli Australian Open (sconfitta in ottavi di finale contro il futuro vincitore Roger Federer), dopo aver perso il doppio del sabato in cinque set. Oltre a Kazakhstan e Stati Uniti, già avanti dopo solo due giorni, oggi hanno completato l'opera anche Croazia e Spagna. I balcanici hanno ottenuto il pass per i quarti grazie a Borna Coric, che ha piegato in tre set il canadese Denis Shapovalov, non a suo agio sulla terra rossa, mentre gli iberici hanno piegato la resistenza della Gran Bretagna, con Albert Ramos-Vinolas giustiziere di Cameron Norrie, eroe di capitan Leon Smith nella giornata d'apertura. I risultati:

Australia - Germania 1-3 (Pat Rafter Arena, Brisbane, cemento outdoor). Kyrgios - A. Zverev 2-6 6-7(3) 2-6.

Giappone - Italia 1-3 (Morioka Takaya Arena, Morioka, veloce indoor). Sugita - Fognini 6-3 1-6 6-3 6-7(6) 5-7.

Kazahstan - Svizzera 4-1 (National Tennis Centre, Astana, veloce indoor). Khassanov - Huesler 3-6 1-6; Popko - Bodmer 7-6(5) 1-6 10-6.

Francia - Olanda 3-1 (Halle Olympique, Albertville, veloce indoor). Mannarino - Haase 4-6 7-6(5) 7-5 6-7(2) 7-5.

Spagna - Gran Bretagna 3-1 (Club de Tenis Puente Romano, Marbella, terra rossa outdoor). Ramos-Vinolas - Norrie 7-6(4) 2-6 7-6(4) 6-2.

Croazia - Canada 3-1 (Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek, terra rossa indoor). Coric - Shapovalov 6-4 6-4 6-4.

Serbia - USA 1-3 (Sportski Centar Cair, Nis, terra rossa indoor). Krstin - Johnson 6-1 7-5.

Belgio - Ungheria 3-2 (Country Hall du Sart-Tilman, Liège, veloce indoor). Goffin - Fucsovics 7-5 6-4 3-6 6-2; Cagnina - Piros 3-6 6-7(3).

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale:

Francia - Italia

Spagna - Germania

Kazakhstan - Croazia

USA - Belgio

Le nazionali sconfitte dovranno invece giocarsi a settembre gli spareggi per rimanere nel World Group.