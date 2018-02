Atp Rotterdam, Grigor Dimitrov primo finalista: Goffin al tappeto

Grigor Dimitrov. Fonte: ABN AMRO WTT/Twitter

Il primo finalista dell'Atp 500 di Rotterdam, torneo in corso di svolgimento sul veloce indoor della città olandese, è Grigor Dimitrov, testa di serie numero due, che oggi ha approfittato del ritiro di David Goffin per approdare all'atto conclusivo dell'ABN AMRO World Tennis Tournament. Sotto di un set, perso con lo score di 6-3, il belga è stato costretto ad arrendersi nel secondo game del parziale successivo: fatale una palla finitagli in un occhio su passante del bulgaro (con Goffin a tentare la volée). K.o. dunque il numero quattro del tabellone, sfortunato a non poter difendere i punti della finale dello scorso anno, quella che invece giocherà Grigor Dimitrov, contro il vincente del match in programma alle 19.30 tra Roger Federer e Andreas Seppi. Per il bulgaro si tratta della sedicesima finale nel circuito maggiore (otto titoli vinti, l'ultimo al Masters di Londra 2017).

Dopo la splendida finale delle Atp Finals 2017, Grigor Dimitrov e David Goffin si ritrovano l'uno contro l'altro nella prima semifinale di Rotterdam 2018. Avvio che vede Dimitrov spingere bene al servizio e incantare di dritto, riuscendo a gestire anche gli scambi prolungati da fondo con la giusta dose di pazienza. Nel terzo game, sul servizio di Goffin, il bulgaro si ritrova sullo 0-30, subisce due punti consecutivi del rivale ma poi si procura una palla break. Il belga la annulla alla grande, chiudendo uno splendido scambio con un passante di dritto, ma non può nulla sulla seconda occasione concessa a Dimitrov, che ottiene il break grazie a un rovescio sbagliato di un Goffin in apnea. Il bulgaro fa corsa di testa, ma non può distrarsi, perchè il belga viene a rete appena se ne presenta la possibilità e dimostra di avere a disposizione le contromisure per le variazioni del rivale. Dimitrov va vicino al secondo break sul 2-5, ma qui Goffin è bravo a schivare il pericolo e ad allungare un set che finisce comunque con lo score di 6-3. Nel decimo game la testa di serie numero due vola 40-0, poi subisce il ritorno di Goffin, che vince quattro punti consecutivi e ha una palla del controbreak, annullata splendidamente da Dimitrov, che si difende benissimo e poi chiude con dritto e smash. Alla fine è un ace a consegnare il parziale al bulgaro, che si ritrova vincitore pochi minuti dopo: nel secondo gioco del secondo set, con Goffin avanti 1-0, il belga non riesce a controllare una volèe, con la palla che tocca la sua racchetta e gli finisce dell'occhio. Il belga dà subito l'impressione di non poter continuare, rientra negli spogliatoi e si ritira, lasciando Dimitrov solo sul campo, ma con una finale conquistata.

Goffin (4) - Dimitrov (2) 3-6 1-0 ritiro