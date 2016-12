Moya sposa il progetto Nadal

Fonte: elperiodico.com

Una decisione inaspettata, improvvisa la quale ha lasciato attoniti molti appassionati della racchetta. Rafa Nadal impreziosce la caratura del suo staff con l'arrivo di Carlos Moya. L'ex tennista - fresco di separazione con il canadese Milos Raonic - affiancherà lo zio Toni e Francisco Roig nel trittico montato alle spalle del maiorchino. Un introito importante soprattutto sotto il piano psicologico, vero e proprio tallone d'Achille in questi ultimi anni. E' stata poi resa pubblica la carrellata delle dichiarazioni da parte dei protagonisti

Rafa Nadal

​​"Sono estremamente felice di annuciare che Carlos Moyà entrerà a far parte del mio staff insieme a Francis Roig e Toni. Carlos è un amico ma anche una persona importante per la mia carriera, è speciale. Lo avrò accanto durante gli allenamenti e le gare ufficiali, ed allo stesso tempo lavorerà con Toni e lo staff tecnico nella mia accademia."

Carlos Moya

"Toni Nadal mi ha contattato durante lo svolgimento dell'ITPL. Parlando chiaramente ed onestamente, è stato grandioso ricevere quella telefonata poichè credo che sarà speciale aiutare Rafa. Lo farò insieme a Toni, Francis ed a tutto lo staff tecnico.Rafa è un amico di cui mi fido in maniera notevole, sono certo che tornerà a vincere trofei rilevanti, importanti. Allo stesso tempo, lavorare nella Rafa Nadal Accademy è una sfida di rilievo in una struttura importante che presenta professionisti eccelsi."

Toni Nadal

"Nel preciso momento in cui Carlos ha preso atto del suo allontanemento da Raonic, l'ho contattato subito perchè ero sicuro che sarebbe stato perfetto per dare alito ai nostri progetti, compresa l' Accademia. Moya è sempre stata una persona speciale per noi, Rafa ha avuto grande ammirazione e considerazione di lui. Ci ha sempre aiutati, anche quando era N°1. Questo era il momento giusto per inserirlo nel nostro team."

Con la nuova stagione; scopriremo le idee, le convinzioni e le correzioni tattiche che Moya applicherà su Nadal. Sarà un duetto estremamente intrigante, tenetevi forte.