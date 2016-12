Tennis, ATP World Tour, entry list: Seppi vola a Sofia, Lorenzi sceglie Quito

Google Plus

Sono state rese note le entry list dei tre tornei che si svolgeranno nella settimana che va dal 6 al 12 Febbraio. L'ATP si divide tra Francia, Bulgaria ed Ecuador; rispettivamente Montpellier, Sofia e Quito. Diamo un'occhiata

ATP MONTPELLIER

​​Il più interessante del trittico elencato sopra. Il N°1 del seeding è Marin Cilic, a suo agio nel veloce indoor. Sfilza di nomi transalpini tra cui spunta Gasquet, detentore del titolo. Attenzione a Tsonga, in netto miglioramento nell'ultima parte di 2016 ed ai soliti operai della racchetta come Verdasco. Si attendono segnali anche dal giovane Coric

1 - Cilic

2 - Tsonga

3 - Gasquet

4 - Simon

5 - Granollers

6 - Verdasco

7 - Paire

8 - Coric

ATP SOFIA​

Nomi altisonanti qui, e succulenti match in programma. Comanda Thiem, il quale deve confermare la crescita costante mostrata nell'ultimo periodo. Stesso discorso per Goffin, desideroso di tornare quanto prima in top 10. Di rilievo anche le partecipazioni di Bautista Agut - giustiziere di Djokovic a Shanghai - e Dimitrov, da cui ci si aspetta il famoso salto di qualità.

L'Italia si presenta ai nastri di partenza con Seppi, N°87 del mondo.

1 - Thiem

2 - Goffin

3 - Bautista Agut

4 - Dimitrov

5 - Troicki

6 - Kohlschreiber

7 - Muller

8 - Klizan

ATP QUITO

​Il più modestro, l'unico su terra rossa. La prima testa di serie è Karlovic, N°20 al mondo. Sul rosso, il suo servizio può non essere devastante come sempre. Indi per cui occhio al nostro Lorenzi, maledettamente a suo agio sulla terra. Attenzione anche ai due spagnoli - Ramos-Vinolas e Carreno Busta - ed a Sousa, pronto ad inserirsi nella corsa al titolo.

1 - Karlovic

2 - Ramos-Vinolas

3 - Carreno Busta

4 - Lorenzi

​​5 - Sousa

6 - Bellucci

7 - Dolgopolov

8 - Melzer