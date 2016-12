Tennis, Mubadala World Tennis Championship: il programma odierno, c'è Nadal - Foto: Mubadala World Tennis Championship

Si alza il sipario. Ad Abu Dhabi, tradizionale passerella di stelle, un antipasto della stagione alle porte. Si rinnova l'appuntamento con il Mubadala World Tennis Championship, quattro giorni di tennis, con la finale in programma al tramonto del 2016. Diversi i motivi d'interesse, ai nastri di partenza il n.1 ATP, Andy Murray, un campione in cerca di risposte, Rafa Nadal, e la maggior minaccia al duopolio Murray - Djokovic, Milos Raonic. Senza dimenticare il cast di supporto, come sempre di alta qualità. Goffin, Tsonga e Berdych completano il pacchetto.

Il tabellone parte dai quarti di finale, con Murray e Raonic che possono usufruire di un bye e quindi accedere, senza metter piede in campo, al turno successivo. Il britannico attende il vincitore del confronto tra Goffin e Tsonga, mentre il canadese osserva con curiosità il match tra Nadal e Berdych.

Due incontri di singolare, quindi, quest'oggi. Il primo è in programma è alle 14, il secondo a seguire. Goffin e Tsonga si battono per la sesta volta, con il transalpino in leggero vantaggio. L'ultimo precedente risale al torneo di Roma del 2015, con l'affermazione del belga in tre set. Per Goffin, la soddisfazione di un incontro alle recenti Finals, in sostituzione dell'infortunato Monfils. L'obiettivo è rientrare in pianta stabile nei primi dieci. Stagione alterna, invece, per Tsonga, positivo nell'ultimo scorcio di 2016. Quarti all'US Open, finale a Vienna, battiti di qualità.

L'attrazione di giornata è ovviamente Rafa Nadal. L'annuncio dell'accordo con Carlos Moya, i duri allenamenti per ritrovare l'antico spirito, gli interrogativi che circondano la tenuta fisica. Diversi dubbi da sciogliere a un passo dall'esordio. La rivalità con Berdych è in essere da tempo e la bilancia pende nettamente dalla parte del maiorchino. Dopo le tre vittorie in quattro sfide di Berdych - tra il 2005 e il 2006 - l'impressionante sequenza di Rafa. Il ceco - servizio potente, colpi risolutivi - può essere un ottimo banco di prova per Nadal. L'ultima apparizione spagnola a Shanghai, uscita prematura con Troicki, ora serve un cambio di passo, un ritorno in quota per nobilitare l'ultima fase di carriera.

Il programma

ore 14

Goffin - Tsonga

Nadal - Berdych