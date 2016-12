Mubadala World Tennis Championship, le semifinali: Murray trova Goffin, Nadal - Raonic a seguire - Source: Francois Nel

Il torneo d'esibizione in corso di svolgimento ad Abu Dhabi entra nella sua fase cruciale. Dopo i due incontri di ieri - con i successi di Goffin e Nadal - spazio oggi alle semifinali e quindi all'ingresso di Murray e Raonic sul rettangolo di gioco. Il britannico sfida nel primo incontro - in programma alle 14 - il belga Goffin - mentre Raonic attende, a seguire, Rafa Nadal.

Murray - n.1 della classifica ATP - entra in punta di piedi in una stagione ricca di insidie, in cui è d'obbligo confermare l'ascesa del 2016. L'ultima battuta d'arresto del britannico risale al confronto in Davis con Del Potro, da lì una catena di qualità senza eguali, con il successo londinese a sancire il cambio della guardia in vetta. Murray respinge Djokovic e si prende il trono. Goffin - sulla carta - non è avversario che può spaventare Murray, in questo senso i precedenti sono illuminanti. I due si affrontano per la sesta volta, la bilancia pende nettamente dalla parte di Andy. 5-0, nessun set peril genietto belga. Goffin ha un minimo vantaggio, può sfruttare l'impegno di ieri con Tsonga per mettere da subito in scacco Murray, ovviamente "arruginito" dalla pausa invernale.

Di maggior interesse il secondo incontro. Rafa Nadal cavalca le sensazioni positive ricavate dal match con Berdych e sfida senza timori Milos Raonic. Il canadese, a un passo dalla coppia Djokovic - Murray lo scorso anno, deve compiere l'ultimo passo per raggiungere i padroni della racchetta e nobilitare una classe del futuro che al momento alberga in un limbo pericoloso, tra grandezza e anonimato. Raonic ha, senza dubbio, credenziali importanti per sovvertire l'ordine stabilito. La crescita recente, in termini di gioco e personalità, parla a suo favore. Nadal, invece, è un cavallo di ritorno. Appare in buona forma, centrato, ha un gioco che si "incastra" perfettamente con quello di Raonic. Da un lato la potenza canadese, dall'altro la resistenza spagnola. I precedenti, anche qui, definiscono una situazione piuttosto netta, forse però non attuale. Nadal è in vantaggio 6-1, ma l'ultimo incrocio risale al 2015. L'unico successo di Raonic, sempre nel 2015, a Indian Wells. Ora, l'equilibrio è certamente maggiore e il test odierno può illuminare anche sul prosieguo della stagione, tracciare direttrici significative per i due protagonisti.

Il programma:

Murray - Goffin ore 14

a seguire

Nadal - Raonic