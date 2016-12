Tennis, Mubadala World Tennis Championship - Nadal spezza la resistenza di Goffin e vince il torneo

Un Rafa Nadal d'assalto porta a casa il Mubadala World Tennis Championship dopo due set combattuti. David Goffin esprime un buon tennis, ma raccoglie poco e non riesce ad incidere a sufficienza.

CRONACA

Primo set

​Parziale veloce, arrembante, condito da sgroppate e cambi di passo. Si gioca molto da fondo, si scambia parecchio rispetto agli standard proposti ad Abu Dhabi. Goffin miscela precisione e metodicità, connubio perfetto, Nadal sprigiona corsa e potenza nei colpi, rispondendo presente. Sul 2-2 Rafa è costretto a salvare una palla break limitando un Goffin che stava per salire in cattedra. Si scivola sino al 4-4, Nadal tiene bene il servizio del 5-4 e poi scarica tutta la sua forza d'animo nel 10° game. Ricaccia indietro Goffin, non lo fa ragionare colpendolo con il dritto ed aprendosi il campo in maniera sublime. Goffin commette errori e Nadal - sopra 15-40 - non può far altro che chiudere. Primo set allo spagnolo.

Secondo set

Il secondo parziale cambia volto. Il servizio - vero ago della bilancia nel set inaugurale - non regala ai tennisti grandi spunti. In risposta, infatti, si fa la voce grossa. Tanti punti guadagnati grazie ad accelerazioni fulminanti e colpi base giocati a dovere. Break Goffin nel 1° game, ricuce Nadal nel successivo, ma poi torna ancora avanti il belga. Si stabilizza il match con il numero 11 al mondo che - a fatica ed annullando due possibilità di pareggio - riesce a confermare il break lucidando il dritto. Nadal si affretta a tornare 3-2 e lancia il guanto di sfida: risposte da antologia e solita grinta nel giocare i colpi a lui cari. Il belga è alle corde e subisce il controbreak. Il servizio concede una tregua e fa l'andatura, ma sul 5-5 ci sono di nuovo fuochi d'artificio, giusto per restare in tema di ultimo dell'anno. Il furetto belga mette in serie difficoltà il mancino di Manacor. Va sopra 15-40, ma viene recuperato. Si va ai vantaggi. Goffin riesce a mettere la testa avanti, Nadal e il suo servizio lo rigettano ancora indietro. 6-5, ma che fatica. Il belga porta il match al prolungamento. Il maiorchino va avanti 2 volte di un mini-break per essere però accodato e recuperato. Sul 5-5, ecco il dritto inside-out che consegna il trofeo a Rafa.

​R.Nadal b. D.Goffin 6-4 7-6(5)