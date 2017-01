ATP Doha, il tabellone principale: avvio soft per Murray e Djokovic, Lorenzi - Almagro al via

ATP Doha, il tabellone principale: Murray e Djokovic ai due lati del tabellone, c'è Lorenzi - Source: Francois Nel

La corsa di Murray e Djokovic riparte da Doha. Il Qatar accoglie i primi due giocatori della classifica mondiale, alle prese con alcuni interrogativi. Sir Murray deve cancellare l'opaca prestazione con Goffin ad Abu Dhabi, Nole rispondere a un finale di 2016 in chiaroscuro.

I due, come ovvio, guidano il tabellone, verso un epilogo sulla carta scritto. L'avvio di Murray è con il francese Chardy, atto numero dieci della rivalità. Murray è in netto vantaggio, si conta infatti una sola affermazione francese, nel 2012 a Cincinnati. Lo scorso anno, urrah britannico al Foro, 60 64. Al secondo turno, per Andy, Melzer o Mathieu, ai quarti possibile incrocio con Kohlschreiber. Il tedesco comanda la porzione in cui alberga anche il nostro Lorenzi. Paolino, il più continuo in casa Italia di recente, deve cancellare la maledizione Almagro - 0-4 al momento - prima di battersi, probabilmente, con il citato Kohlschreiber.

Sempre nella parte alta, Tomas Berdych e Jo Tsonga. I due, presenti al Mubadala World Tennis Championship, e fuori al primo turno con Nadal e Goffin, entrano nel torneo rispettivamente con un giocatore proveniente dalle qualificazioni e con il russo Kuznetsov. Il papabile quarto tra Berdych e Tsonga è di certo quello più interessante e di maggior equilibrio.

Nella parte bassa, il cammino a Djokovic non riserva particolari insidie. Primo turno con il teutonico Struff - nessun precedente tra i due - a seguire Florian Mayer o Horacio Zeballos. In quarti, l'avversario è, sempre sulla carta, il cipriota Baghdatis. Stuzzicante, invece, l'eventuale semifinale con Goffin, in palla ad Abu Dhabi ed in grado di tener testa, a lungo, a un famelico Nadal. Goffin gioca con Haase, prima di incrociare la racchetta, probabilmente, con Verdasco. Eventuale quarto con il bombardiere croato Karlovic.

Possibili quarti di finale:

Murray - Kohlschreiber

Berdych - Tsonga

Karlovic - Goffin

Djokovic - Baghdatis

Il tabellone completo