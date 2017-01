Atp Brisbane, i risultati della prima giornata

David Ferrer in azione oggi a Brisbane. Fonte: BrisbaneInternational.com.au

Ha preso il via oggi l'Atp Brisbane International, torneo 250 (combined) che si disputa sul cemento della costa orientale dell'Australia, e che apre la stagione 2016 in vista del primo Slam di Melbourne (16-29 gennaio). Un match del tabellone principale si era per la verità già disputato ieri, con la vittoria del giocatore di casa Jordan Thompson sullo svedese Elias Ymer (entrambi nel main draw grazie a una wild card).

Oggi buona parte del programma degli incontri del primo turno è stato condizionato dalla pioggia, che ha ad esempio costretto gli organizzatori a rinviare a domani la prosecuzione della sfida tra il serbo Victor Troicki e il giapponese Nishioka (con il primo avanti di un set, 6-4). In apertura di giornata, ecco il match più atteso della giornata, che ha visto prevalere in due set lo spagnolo David Ferrer, testa di serie numero otto del seeding, sull'australiano Bernard Tomic. Avanti anche il francese Nicolas Mahut, che si è aggiudicato al terzo il derby con il connazionale Stephane Robert, e il britannico Kyle Edmund, che ha avuto bisogno di due tie-break per piegare la resistenza del qualificato statunitense Ernesto Escobedo. In sessione serale spazio infine a Grigor Dimitrov che, tra un'interruzione e l'altra per pioggia, si è sbarazzato di un altro americano, il più esperto Steve Johnson. Domani programma interessante, che prevede l'esordio di Rafa Nadal, impegnato contro l'ucraino Dolgopolov, e di Lucas Pouille contro Gilles Simon. I risultati:

Mahut - Robert 4-6 6-3 6-4

Johnson - Dimitrov (7) 2-6 3-6

Ferrer (8) - Tomic 6-3 7-5

Ymer (WC) - Thompson (WC) 3-6 2-6

Edmund - Escobedo 7-6(4) 7-6(6)

Troicki - Nishioka 6-4 sospesa