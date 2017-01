Tennis, ATP Chennai e Doha, il programma - In Qatar tocca a Murray

Djokovic - Fonte: @atpworldtour

Non solo Australia. L'ATP, nella prima settimana dell'anno, fa la spola tra India e Qatar. In evidenza i tornei 250 di Chennai e Doha, importanti trampolini di lancio per affrontare il primo Slam stagionale, in programma dal 16 al 29 Gennaio nella cornice di Melbourne. Andiamo a vedere nel dettaglio i programmi odierni dei due tornei, che prenderanno vita all'ora di pranzo.

ATP CHENNAI

Seconda porzione di match validi per il turno inaugurale. Le prime quattro teste di serie - Cilic, Bautista Agut, Garcia-Lopez e Klizan - usufruiscono di un bye. Pochi match degni di nota nella giornata di ieri, da segnalare l'estromissione della sesta testa di serie Borna Coric dal torneo per mano di Hyeon Chung con il punteggio di 6-3 7-5.

Oggi in campo Benoit Paire opposto a Konstantin Kravchuk. Nessun precedente tra i due ma pronostico che pende dalla parte del transalpino sia per la posizione in classifica, sia per il suo tipo di gioco costruito per il cemento. Spicca anche Mikhail Youzhny, il quale duellerà con il padrone di casa Saketh Myneni. Anche qui, nessun confronto fino ad oggi, ma Youzhny parte ampiamente con i favori del pronostico.

Programma

1st Rd Aljaz Bedene VS Guillermo Garcia-Lopez

Followed By

1st Rd (WC) Ramkumar Ramanathan VS (Q) Yuki Bhambri

Followed By

1st Rd (7) Mikhail Youzhny VS (WC) Saketh Myneni

Court 1 5:00 pm

1st Rd Renzo Olivo VS (WC) Casper Ruud

Followed By

1st Rd (5) Benoit Paire VS Konstantin Kravchuk

Court 2 Followed By

1st Rd Radu Albot VS (8) Yen-Hsun Lu

Followed By

1st Rd Rogerio Dutra Silva VS Dusan Lajovic

ATP DOHA

​Continuano i match validi per il primo turno in Qatar. Programma nettamente più interessante e ricco di nomi altisonanti. Le prime 6 teste di serie stazionano tra la 1° e la 20° posizione. Ieri è stato il turno di Novak Djokovic, il quale ha eliminato Jan-Lennard Struff non senza problemi (7-6/6-3). Passa David Goffin, bravo a contenere l'energia e la freschezza di Robin Haase (7-6/6-2). Da segnalre la sconfitta del N°1 d'Italia Paolo Lorenzi, eliminato dall'ex top ten Nicolas Almagro in tre parziali (7-6/4-6/6-3)

Oggi è la volta di Andy Murray che bagna il suo 2017 incrociando la racchetta con Jeremy Chardy. C'è anche un altro italiano, Alessandro Giannessi, il quale dovrà vedersela con la 3° testa di serie Tomas Berdych in un match complicato. In campo anche Jo-Wilfried Tsonga - vs Andrey Kuznetsov - Ivo Karlovic - vs Illya Marchenko - e Philipp Kohlschreiber contro Malek Jaziri

Programma

1st Rd (WC) Mubarak Shannan Zayid VS Karen Khachanov

Followed By

1st Rd Andrey Kuznetsov VS (5) Jo-Wilfried Tsonga

Followed By

1st Rd (1) Andy Murray VS

Jeremy Chardy

Followed By

1st Rd (3) Tomas Berdych VS (Q) Alessandro Giannessi

Court 1 3:30 pm

1st Rd Malek Jaziri VS (7) Philipp Kohlschreiber

Followed By

1st Rd (6) Ivo Karlovic VS Illya Marchenko

Court 2 3:30 pm

1st Rd Gerald Melzer VS

Paul-Henri Mathieu