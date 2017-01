Atp Brisbane, avanti Pouille e Nadal

Lucas Pouille oggi a Brisbane. Fonte: BrisbaneInternational.co.au

Buona la prima a Brisbane per Lucas Pouille e Rafa Nadal. Seppur con qualche difficoltà, le uniche due teste di serie impegnate oggi sul cemento australiano, hanno superato il primo turno, battendo rispettivamente Gilles Simon e Alexandr Dolgopolov. Partenza horror per il giovane Pouille contro il più esperto connazionale: sotto 0-5 e costretto poi a salvare due set point, Pouille ha ribaltato l'esito dell'incontro chiudendo in due occasioni al tie-break. Avvio complesso anche per il maiorchino, sotto di un break contro il talentuoso ucraino Dolgopolov, ma poi in grado di rimontare e sbrigare la pratica in due parziali.

Rafa Nadal oggi a Brisbane. Fonte: BrisbaneInternational.co.au

Il programma sul centrale si era aperto in precedenza con la vittoria per 7-5 al terzo del bombardiere australiano Sam Groth, a cui gli organizzatori hanno concesso una wild card, contro un altro francese, il doppista Pierre-Hugues Herbert. Da registrare anche l'esordio di un altro aussie, un baby di diciassette anni, Alex De Minaur, proveniente dalle qualificazioni e sconfitto abbastanza nettamente dal tedesco Mischa Zverev. Fuori a sorpresa invece il lussemburghese Gilles Muller, che cede con un doppio 6-4 all'americano Jared Donaldson, mentre il serbo Viktor Troicki ha concluso oggi la sua fatica iniziata ieri e interrotta poi per pioggia contro il giapponese Nishioka. Infine, successo dell'argentino Diego Schwartzman sullo statunitense Sam Querrey. Domani debutto nel torneo per Kei Nishikori e Stan Wawrinka. I risultati:

Querrey - Schwartzman 2-6 4-6

De Minaur - Zverev 3-6 3-6

Dolgopolov - Nadal (5) 3-6 3-6

Groth (WC) - Herbert 6-3 5-7 7-5

Donaldson - Muller 6-4 6-4

Pouille (6) - Simon 7-6(6) 7-6(4)

Troicki - Nishioka 6-4 7-5