Tennis, ATP Chennai e Doha, il programma - Murray, Djokovic e Cilic all'opera

Murray e Djokovic - Fonte: atpworldtour.com

Terza giornata sul cemento dell'Aircel Chennai Open e del Qatar ExxonMobil Open. Programma infuocato, soprattutto a Doha, dove scenderanno in campo le prime 7 teste di serie. A Chennai esordio per Cilic dopo il bye nel turno inaugurale, presente Ramos-Vinolas

ATP CHENNAI

Nessun colpo di scena nella giornata appena trascorsa. Le tre teste di serie impegnate in tabellone hanno svolto il loro compito. Benoit Paire ha spazzato via Kravchuk senza alcun grattacapo (6-3/6-4), Mikhail Youzhny non ha lasciato scampo a Myneni (6-4/6-3) mentre Yen-Hsun Lu ha sconfitto Albot.

Pubblico in fibrillazione per l'esordio di Marin Cilic. Il finalista della scorsa Davis si batterà contro Kovalik nel match di apertura. Nessun confronto tra i due, pronostico che vede il 24enne sloveno avere possibilità pressoché nulle di trionfare. Allo stesso orario, Albert Ramos-Vinolas ​sfida Darcis nel campo 2. Match delicato e non scontato come appare, promette scintille e buon livello di gioco. Nessun confronto prima d'ora tra i tennisti protagonisti. Sul campo 3, ecco Yen-Hsun Lu opposto a Medvedev. Anche qui, casella dei precedenti ferma a zero. Attenzione all'ardore del ventenne russo

Programma

(1) Marin Cilic VS (Q) Jozef Kovalik

Followed By

2nd Rd Dudi Sela VS (Q) Hyeon Chung

Court 1 5:00 pm

2nd Rd (3) Albert Ramos-Vinolas VS Steve Darcis

Court 2 5:00 pm

2nd Rd Daniil Medvedev VS (8) Yen-Hsun Lu

ATP DOHA

Riflettori puntati su Andy Murray ed il suo ritorno in campo. Ieri, il tennista scozzese ha liquidato Chardy in due set (6-0/7-6), agguantando la 25° vittoria consecutiva. Tomas Berdych ha invece impilato e spedito la pratica Giannessi. L'azzurro ha combattuto con le unghie e con i denti, gettando il cuore oltre l'ostacolo ma incappando in un 7-6 6-2 amaro. Grande lotta tra Jo-Wilfried Tsonga e Kuznetsov, spalmata in tre set. L'ha spuntata il transalpino (6-1 4-6 6-2). Doppio tie-break vincente per Ivo Karlovic contro Marchenko (7-6 7-6), bene Philipp Kohlschreiber su Jaziri (6-2 7-6).

Oggi pioggia di emozioni a Doha, in campo le sette teste di serie. Apre David Goffin contro l'evergreen Verdasco. Quattro confronti totali, 2 vittorie a testa. Lo segue a ruota il N°2 del mondo Novak Djokovic ​contro Zeballos. Primo confronto tra i due, favorito - ovviamente - Nole. A seguire, pista per il comandante del ranking Andy Murray. Lo scozzese - diventato sir - incrocia la racchetta con Melzer. Primo head to head, favorito Andy. Sul campo 1, apre le danze uno scoppiettante Philipp Kohlschreiber - Almagro. Sarà il 10° confronto, comanda l'iberico con 6 vittorie. Partita interessante che verrà giocata su una superificie non idonea alla peculiarità di entrambi. Derby ceco tra Tomas Berdych e Vesely. Tre confronti, tre vittorie per il N°10 del mondo, favorito anche questa volta. Chiude il sipario Ivo Karlovic, opposto a Khachanov. Passato e presente in campo, pronostico non scontato.

Programma

Centre Court 3:30 pm

2nd Rd Fernando Verdasco VS (4) David Goffin

Followed By

2nd Rd Horacio Zeballos VS (2) Novak Djokovic

Followed By

2nd Rd (1) Andy Murray VS Gerald Melzer

Followed By

2nd Rd Dustin Brown VS (5) Jo-Wilfried Tsonga

Court 1 3:30 pm

2nd Rd Nicolas Almagro VS (7) Philipp Kohlschreiber

Followed By

2nd Rd (3) Tomas Berdych VS Jiri Vesely

Followed By

2nd Rd (6) Ivo Karlovic VS Karen Khachanov

Court 2 3:30 pm

2nd Rd (Q) Radek Stepanek VS (WC) Arthur De Greef