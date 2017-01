Atp Brisbane, buona la prima per Nishikori e Wawrinka. Fuori Pouille e Ferrer

Kei Nishikori in azione oggi a Brisbane. Fonte: Brisbaneinternational.com.au

Esordio complicato ma vincente nel torneo Atp 250 di Brisbane per Kei Nishikori e Stan Wawrinka. Il nipponico e lo svizzero, rispettivamente testa di serie numero tre e due dell'appuntamento sul cemento australiano, si sono infatti qualificati per il terzo turno, ma con qualche difficoltà. E' stato in particolare Nishikori a perdere per strada un set (il primo, partenza ad handicap) contro il giovane statunitense Jared Donaldson, salvo chiudere poi con lo score di 6-4 6-3. Per Wawrinka primo parziale vinto in volata, al tie-break, contro il serbo Viktor Troicki, e poi pratica sbrigata in un'ora e mezza di gioco.

Stan Wawrinka, in sessione serale oggi a Brisbane. Fonte: Brisbaneinternational.com.au

Chi deve già salutare il torneo di Brisbane è il promettente Lucas Pouille. Il francesino, già costretto agli straordinari ieri dal connazionale Gilles Simon, si è infatti ritirato oggi nel match che lo vedeva opposto al britannico Kyle Edmund, quando lo score era di 6-3 3-1 in favore del suo avversario. Sconfitto anche lo spagnolo David Ferrer, testa di serie numero otto del seeding, bruciato in volata (7-5 al terzo) dalla wild card di casa Jordan Thompson (ventidue anni, numero 79 del ranking Atp). Domani debutto nel torneo delle ultime due teste di serie non ancora scese in campo, vale a dire Milos Raonic e Dominic Thiem, con Rafa Nadal di nuovo protagonista in sessione serale, impegnato contro il tedesco Mischa Zverev. I risultati:

Ferrer (8) - Thompson (WC) 6-4 5-7 5-7

Donaldson - Nishikori (3) 6-4 4-6 3-6

Pouille (6) - Edmund 3-6 1-3 ritiro

Troicki - Wawrinka (2) 6-7(5) 4-6