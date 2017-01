ATP Chennai, fuori Cilic. Il programma odierno

Kovalik - Foto: ATP/Twitter

Marin Cilic - prima testa di serie del torneo e principale favorito - esce prematuramente di scena all'Aircel Chennai Open. All'esordio, il campione croato incappa nel qualificato slovacco Jozef Kovalik e capitola in tre parziali. Cilic cede il prolungamento del set d'apertura, riesce a rimettere in piedi il match nelle fasi cruciali del secondo, ma al tramonto del terzo non ha la lucidità per punire un arrembante Kovalik. La caduta di Cilic rimescola le carte ed offre a molti l'occasione per salire alla ribalta. Sempre di ieri, l'affermazione netta di Ramos Vinolas su Chardy, mentre oggi tocca ad un altro spagnolo, Roberto Bautista Agut.

Nell'incontro di secondo turno, sul centrale, Bautista affronta il brasiliano Dutra Silva. Tra i due, un unico precedente, nella Davis del 2014, con netta vittoria dello spagnolo. A completare il programma del campo principale, Benoit Paire. Il francese ha i colpi per imporsi su questo terreno, difficile possa scalfire le sue certezze Yuki Bhambri, reduce da un buon cammino di qualificazione - 1° turno con il nostro Cecchinato - e da un convincente esordio nel main draw.

Sull'uno, invece, Mikhail Youzhny incrocia la racchetta con Renzo Olivo, mentre a chiudere c'è la sfida tra Bedene e Klizan. I due si confrontano per la quinta volta, con Klizan in vantaggio 3-1. Le prime quattro partite hanno un denominatore comune, la terra rossa. Ultimo intreccio nel 2012, a Umago, periodico 62 per il tennista slovacco.

Risultati

Q) [SVK] Jozef Kovalik DEFEATS (1) [CRO] Marin Cilic 76(5) 57 75

(3) [ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS [BEL] Steve Darcis 62 60

[RUS] Daniil Medvedev DEFEATS (8) [TPE] Yen-Hsun Lu 64 63

[ISR] Dudi Sela DEFEATS (Q) [KOR] Hyeon Chung 62 62

Programma

STADIUM COURT 5:05 PM

2ND RD Rogerio Dutra Silva VS (2) Roberto Bautista Agut

2ND RD (5) Benoit Paire VS (Q) Yuki Bhambri

COURT 1 5:00 PM

2ND RD (7) Mikhail Youzhny VS Renzo Olivo

2ND RD Aljaz Bedene VS (4) Martin Klizan