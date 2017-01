Atp Brisbane - Nadal passeggia su Mischa Zverev

Atp Brisbane - Nadal Zverev

Dura poco meno di un'ora l'apparizione di Rafael Nadal sul centrale di Brisbane. Il tennista spagnolo non ha faticato nell'archiviare la pratica Mischa Zverev con un netto 2-0, accedendo così ai quarti di finale del torneo australiano dove incontrerà Milos Raonic. Gara a senso unico fin dalle prime battute, che ha visto il tedesco uscire progressivamente dal match dopo tre game. Il parziale di sette giochi a zero a favore dell'iberico, a cavallo dei due set, ha deciso la sfida, non lasciando possibilità di replica al maggiore e meno talentuoso dei fratelli Zverev.

Avvio non esaltante del maiorchino, che dopo aver risolto facilmente il primo turno di servizio, si salva nel terzo game da fondo campo, mettendo una pezza ad una percentuale di prime non esaltante. Il passante in back di Zverev vale al tedesco due possibilità di break, ma i tagli di dritto permettono allo spagnolo di continuare a fare gara di testa. In risposta Nadal soffre inizialmente l'aggressività dell'avversario, ma una volta registrate le prime traiettorie velenose, l'iberico breakka: due gratuiti del teutonico ed un passante vincente gli sono sufficienti per salire 3-1. Dopo aver confermato il vantaggio, la resistenza di Zverev crolla definitivamente, cedendo alla crescente intensità in risposta dello spagnolo. Il settimo gioco è una formalità per il 6-1 conclusivo.

La pausa non schiarisce le idee a Zverev, che continua a forzare entrambe i colpi al servizio e non riesce a scalfire le certezze del maiorchino: due doppi falli ed un errore a rete spianano la strada al break anche in avvio di secondo set, che ipoteca di fatto la vittoria di Nadal. I turni in battuta dello spagnolo sono una passeggiata salutare, con il tedesco che non riesce mai ad entrare nello scambio. Di contro, l'iberico è impeccabile in ribattuta, portando dalla sua il punto già dalla risposta al servizio: altri due passanti di fila tagliano definitivamente le gambe al tedesco, che molla definitivamente fino al 6-1 conclusivo.

"E' una bellissima sensazione quella di tornare in forma ed in campo dopo un periodo difficile. E' bello soprattutto vedere tanto affetto da questo pubblico, significa tutto per me - ha detto il tennista spagnolo a fine gara -. La sfida contro Raonic? Lo scorso anno ha giocato benissimo, so bene che domani sarà una gara durissima. Qui le condizioni gli piacciono particolarmente, ma proverò ugualmente a mettere tutto in campo e portare a casa la partita".

R.Nadal b. M.Zverev 2-0 (61, 61).