Atp Brisbane, avanti tutti i favoriti

Milos Raonic in azione oggi a Brisbane. Fonte: Brisbaneinternational.com.au

Con gli incontri disputatisi oggi, si è completato il quadro dei quarti di finale del torneo Atp 250 di Brisbane, in corso di svolgimento sul cemento australiano. Esordio in sessione diurna per le uniche due teste di serie non ancora scese in campo, vale a dire Milos Raonic (numero uno) e Dominic Thiem (numero quattro). Sul campo centrale (Pat Rafter Arena) il giocatore canadese si è sbarazzato senza troppe difficoltà dell'argentino Diego Schwartzman, superato in due set, in meno di un'ora e dieci di gioco. Leggermente più complicato l'esordio del giovane austriaco, che sul campo numero uno è stato costretto al tie-break del primo set contro la wild card di casa Sam Groth.

Dominic Thiem oggi a Brisbane. Fonte. Brisbaneinternational.com.au

Superato lo scoglio iniziale, Thiem ha poi veleggiato verso il successo in due parziali in poco meno di un'ora e mezza di tennis. Avanti anche la testa di serie numero sette, il bulgaro Grigor Dimitrov, che non ha lasciato scampo al francese Nicolas Mahut, regolato con lo score di 6-2 6-4. Dimitrov sarà dunque avversario domani proprio di Thiem, con quest'ultimo che ha vinto l'unico precedente in carriera, lo scorso anno sul cemento di Acapulco. Per Raonic ci sarà invece la sfida a Rafa Nadal, che ha annientato il tedesco Mischa Zverev (6-1 il bilancio degli scontri diretti in favore del maiorchino). Sulla carta più agevoli gli impegni di Stan Wawrinka contro Kyle Edmund e di Kei Nishikori contro Jordan Thompson. I risultati:

Raonic (1) - Schwartzman 6-3 6-2

Thiem (4) - Groth (WC) 7-6(5) 6-3

Mahut - Dimitrov (7) 2-6 4-6