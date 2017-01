Tennis, ATP Chennai/Doha - Programmi - Doha attende Murray e Djokovic, a Chennai c'è Bautista Agut

Murray - Fonte: atpworldtour.com

Il venerdì di marca ATP regala emozioni. Il cemento di Doha e Chennai si infiamma ed ospita le fasi finali. In Qatar, spazio già alle semifinali; con i due tennisti più forti ancora in corsa per regalare la miglior finale possibile al pubblico. In India - dopo l'eliminazione di Cilic - comanda Bautista Agut, favorito per la vittoria conclusiva. Andiamo a scoprire i programmi.

ATP CHENNAI

Gli ultimi quattro match che delineavano gli accoppiamenti dei quarti sono andati in scena ieri. Il N°2 del seeding Roberto Bautista Agut non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Dutra Silva, in un match senza storia. E' stata poi la volta di Benoit Paire; al transalpino è bastato il minimo indispensabile per battere il padrone di casa Bhambri. Nessun problema nemmeno per Mikhail Youzhny, il quale ha rischiato - senza conseguenze - solo nel secondo parziale. Fuori a sopresa Martin Klizan: lo slovacco ha ceduto al britannico Bedene dopo un triplo tie-break

Quest'oggi apre il programma del Centre Court la sfida tra Albert Ramos-Vinolas e Dudi Sela. Nessun confronto tra i due, pronostico che pende dalla parte dell'iberico. Secondo match che vedrà protagonisti Benoit Paire e Aljaz Bedene. Due precedenti, bilancio pari; prima sfida sul cemento. Favorito il francese, ma il britannico non è nuovo a smazzare sorprese. Chiude il programma la sfida più interessante: Roberto Bautista Agut contro Mikhail Youzhny. Primo confronto vero; visto che al Master di Indian Wells dello scorso anno il russo ha optato per il ritiro. Favorito l'iberico, in forma ed a suo agio sul cemento. Il campo 1 invece, ospita la battaglia tra Josef Kovalik e Daniil Medvedev. Il giovane russo è leggermente favorito, ma la gara si presta ad ogni risultato finale

Programma

Stadium Court 5:05 pm

QF (3) Albert Ramos-Vinolas VS Dudi Sela

Followed By

QF (5) Benoit Paire VS Aljaz Bedene

Followed By

QF (7) Mikhail Youzhny VS (2) Roberto Bautista Agut

Court 1 5:00 pm

QF (Q) Jozef Kovalik VS Daniil Medvedev

ATP DOHA

Nella giornata di ieri, Centre Court improfumato per stendere il tappeto rosso agli otto atleti che si contendevano le semifinali. Ivo Karlovic non ha resistito all'onda d'urto proposta da Verdasco, il quale si è sbarazzato del gigante croato in due set. Nessun problema per Novak Djokovic, passeggiata di salute contro Stepanek. Maggiori grattacapi per Andy Murray, il quale ha piegato Almagro sul filo di lana. Chirurgico Tomas Berdych nell'affondare Tsonga.

Oggi vanno in scena le semifinali. Dopo la finale del doppio, spazio a Novak Djokovic vs Fernando Verdasco. Tredicesimo confronto tra i due, Nole in vantaggio con otto W. Pronostico che vede favorito il tennista di Belgrado, ma l'iberico è in uno stato di forma smagliante e potrebbe compiere l'impresa. A seguire, Andy Murray opposto a Tomas Berdych. Sedici precedenti, Murray fa l'andatura con 10. Senza dubbio, N°1 favorito per l'accesso in finale, ma il ceco sta mostrando un gran tennis e venderà cara la pelle.

Programma

Centre Court 3:00 pm

SF Fernando Verdasco VS (2) Novak Djokovic

Followed By

SF (1) Andy Murray VS (3) Tomas Berdych