Tennis, Hopman Cup - Federer annienta Gasquet

Il giorno dell'epifania regala agli appassionati di tennis una prova da circoletto rosso di Roger Federer. Perfetto lo svizzero che lima i suoi errori iniziali e viaggia spedito verso il traguardo, Richard Gasquet impotente.

Nei primi scampoli, match costellato più da errori che da rappresentazioni di talento. Federer nasconde le falle espresse con il rovescio con un servizio da applausi, Gasquet rimane troppo passivo da fondo e non spinge a dovere. Il francese annulla una palla break al secondo game, non riesce nel suo intento poco più tardi. Roger lo incatena aprendosi il campo con i colpi base, sale 30-40, sfrutta un errore del N°18 e vola 3-1. E' un Re versione elite. Sale vertiginosamente con il rovescio, limita gli errori al minimo, è veloce negli spostamenti e mantiene elevate le percentuali in battuta. Gasquet è costretto a giocare difensivamente, ma subisce colpi proibiti come la stopvolley vincente o il connubbio droshot più rovescio in contropiede. Trasporta il suo dirmipettaio ai vantaggi con l'inganno, poi conquista il secondo break del set. Chiudere è solo prassi, dominio svizzera, primo set Federer

Nel secondo non si intravedono grossi cambiamenti. Gasquet tenta di variare il proprio gioco, cercando con più ardore il vincente. Ma la tattica paga in modo effimero; il maestro svizzero risponde bene adagiandosi su un servizio tutt'altro che pungente, e accellera quando possibile. Agguanta subito il break, nel terzo game fa l'andatura sul 2-1. Si intravede un buon livello di tennis, soprattutto quando i protagonisti si spostano sul rovescio. Il set ci regala ancora alcuni bagliori di talento, come un paio di rovescio lungo riga firmati e controfirmati Richard Gasquet, o un rovescio in allungo miracoloso di Federer, chiuso con uno schiaffo di dritto. Il transalpino prova in tutti i modi a mettere zizzania nella roccaforte del Re, ma i suoi continui tentativi risultano vani. Tiene il servizio ma ciò non basta. Serve Roger sul 5-4 ed è cinico e chirurgico, chiude con un servizio vincente. Boato - come sempre - del pubblico accorso a Perth