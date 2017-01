Atp Brisbane, Raonic fa fuori Nadal. Ok Wawrinka e Nishikori

Milos Raonic, impegnato oggi contro Rafa Nadal. Fonte: Brisbaneinternational.com,au

Si ferma - un po' a sorpresa - ai quarti di finale l'avventura di Rafa Nadal nel torneo Atp 250 di Brisbane, in corso di svolgimento sul cemento australiano. Il mancino di Manacòr è stato infatti sconfitto oggi, in sessione serale sulla Pat Rafter Arena dal numero uno del seeding, il canadese Milos Raonic. 4-6 6-3 6-4 lo score, dopo due ore e venti minuti di gioco, in favore del campione uscente, bravo a ribaltare l'esito di un incontro che sembrava già indirizzato dalla parte dello spagnolo. Nel primo set Nadal ha confermato i progressi visti durante l'ultima settimana, ma il match si è deciso sul punteggio di 3-3 pari nel secondo: qui Raonic ha infilato un parziale di quattro giochi a zero, pareggiando la sfida e portandosi subito avanti di un break nel set decisivo. Il canadese non ha più tremato al servizio, aggiudicandosi così il quarto di finale più nobile del tabellone, e garantendosi l'accesso alla semi di domani contro Grigor Dimitrov (precedenti favorevoli al bulgaro, 2-1), che in precedenza aveva piegato l'austriaco Dominic Thiem in tre set.

Kei Nishikori in azione oggi a Brisbane. Fonte: Brisbaneinternational.com.au

Nessun problema invece per Kei Nishikori, testa di serie numero tre del seeding, che ha sconfitto con il netto score di 6-1 6-1 il sorprendente australiano Jordan Thompson, giunto fino ai quarti di finale dopo che gli organizzatori gli avevano concesso l'ingresso in tabellone principale grazie a una wild card. Un'ora di tennis per il giapponese, che in semifinale incontrerà Stanislas Wawrinka, uscito vincitore da una vera e propria battaglia contro il britannico Kyle Edmund. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Stan ha dovuto far ricorso a tutto il suo bagaglio di potenza e tecnica per avere la meglio in rimonta su un Edmund sempre più in crescita. Domani sfida dunque a Nishikori, con l'elvetico che ha vinto quattro dei sette precedenti disputatisi dal 2012 in poi. I risultati:

Raonic (1) - Nadal (5) 4-6 6-3 6-4

Thiem (4) - Dimitrov (7) 3-6 6-4 3-6

Thompson (WC) - Nishikori (3) 1-6 1-6

Edmund - Wawrinka (2) 7-6(2) 4-6 4-6