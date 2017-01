Andy Murray vs Novak Djokovic = 1-2

Djokovic si avvicina, 800 punti di distacco da Murray in classifica. Appuntamento in Australia

3-6 7-5 4-6 - SPINGE A TUTTO BRACCIO NOLE! TROVA ANGOLI E PROFONDITA', CHIUDE CON IL DRITTO!

3-6 7-5 4-5 40-30 - Altro errore di Murray, match point numero 4 nella partita

3-6 7-5 4-5 30-30 - Secondo unforced consecutivo di Andy

3-6 7-5 4-5 15-30 - Spinge Djokovic e rischia, in rete lo scozzese

3-6 7-5 4-5 0-30 - Punto sul filo di lana; colpi in allungo e back, lungolinea di Nole in rete

3-6 7-5 4-5 - Fuori giri Djokovic, mantiene la scia Murray

3-6 7-5 3-5 40-0 - Rimane alta la smorzata di Djokovic, Murray ci arriva e vince il punto poiché la volee termina fuori

3-6 7-5 3-5 - Non passa il dritto di Murray, solo rete

3-6 7-5 3-4 40-15 - Prima vincente

3-6 7-5 3-4 30-15 - Doppio fallo Nole

3-6 7-5 3-4 30-0 - Largo con il rovescio Murray, gratuito

3-6 7-5 3-4 - BREAK DJOKOVIC! A ZERO! MURRAY IN RETE CON IL RECUPERO DI ROVESCIO

3-6 7-5 3-3 0-40 - Dritto lungolinea da capogiro di Nole, si salva Andy ma non prende il campo sulla difesa dello smash del serbo. Break point

3-6 7-5 3-3 0-30 - Disegna il campo, fa correre Murray, e lo punisce con un dritto inside-out

3-6 7-5 3-3 - Tre dritti sempre più precisi e corti, poi lungolinea che Murray non riesce a mandare di là.

3-6 7-5 3-2 40-40 - Prima di servizio, poi chiude con lo smash. Annullata

3-6 7-5 3-2 40-ad - Lento Djokovic negli spostamenti, dritto scarico in rete. Break point

3-6 7-5 3-2 40-30 - Arriva in soccorso il servizio, game point

3-6 7-5 3-2 - Chiama a rete Murray con la smorzata, lob a scavalcare vincente

3-6 7-5 3-2 0-30 - Tre righe di Murray, alla fine cede il serbo

3-6 7-5 3-2 0-15 - Doppio fallo Nole

3-6 7-5 3-2 - Ace Murray, il quale torna avanti nel punteggio

3-6 7-5 2-2 30-0 - Stopvolley facile di Murray dopo l'attacco di dritto

3-6 7-5 2-2 - Pareggia i conti il serbo

3-6 7-5 2-1 40-0 - Palla corta fantastica, mousse di Djokovic

3-6 7-5 2-1 15-15 - Non controlla la volee il serbo, successiva all'attacco di Murray

3-6 7-5 2-1 - Lungo lo smash di Nole, game scozzese

3-6 7-5 1-1 40-15 - Missile in risposta di Nole, non riesce a tirarla su Murray

3-6 7-5 1-1 40-0 - Terza prima, terzo punto

3-6 7-5 1-1 30-0 - Altro servizio vincente

3-6 7-5 1-1 - Out il lob di Andy, game pulito di Djokovic

3-6 7-5 1-0 30-0 - Perfetto Djokovic, costringe alla difesa Murray per poi finirlo con lo smash

3-6 7-5 1-0 - Si apre il campo con i colpi base, poi stopvolley vincente

3-6 7-5 40-40 - Murray perde contatto con il campo, Djokovic lo infilza con il dritto

3-6 7-5 40-30 - Sbaglia Nole, game point britannico

3-6 7-5 0-15 - Parte con un doppio fallo Murray

3-6 7-5 - RISPOSTA DI ROVESCIO DI MURRAY, DJOKOVIC NON CONTROLLA. TERZO SET!

3-6 6-5 15-40 - Dritto inside out, volee molle ed Andy lo passa. Due break/set point

3-6 6-5 15-30 - Si scopre Nole con il dritto, passante vincente di Murray

3-6 6-5 15-15 - Attacco di rovescio, difesa in back di Nole, palla corta vincente

3-6 6-5 - Murray si prende il game grazie ad un 15 vinto con il rovescio lungo del serbo, ed un penalty point dopo il secondo warning

3-6 5-5 30-15 - Che tennis! Scambio durissimo, Murray lo vince scagliando una lavatrice in corsa. Mammamia!

3-6 5-5 15-15 - Che punto! Tutto il repertorio dei due tennisti gettato in campo tra palle corte, recuperi ed attacchi. Vince Murray in allungo con il dritto

3-6 5-5 - CONTROBREAK MURRAY, NON MOLLA MAI LO SCOZZESE! DRITTO CHE PULISCE LA RIGA!

3-6 4-5 40-ad - Torna la palla break per Murray. Si salva da uno smash Djokovic, ma non passa con il dritto

3-6 4-5 40-40 - Errore, si rimane in parità

3-6 4-5 Ad-40 - Arma il dritto, poi chiude con lo smash. Terzo match ball

3-6 4-5 40-40 - Non molla la presa Murray, dritto in avanzamento che buca Djokovic

3-6 4-5 40-40 - Appena largo il rovescio di Nole, match point svanito

3-6 4-5 40-40 - Perfetto Nole, attacco di rovescio e palla break annullata con il dritto

3-6 4-5 30-40 - Ancora un rovescio, ancora punto. Break point

3-6 4-5 30-30 - Tracciante di rovescio mostruoso per Murray, Nole in rete

3-6 4-5 15-30 - Doppio fallo di Djokovic, il primo

3-6 4-5 15-0 - Come al solito, lungoriga a destabilizzare Murray, poi dritto a sventaglio e smash definitivo sul solito recupero dello scozzese

3-6 4-5 - Volee bassa di Andy, Djoker non punge con il recupero

3-6 3-5 40-15 - Ace Murray

3-6 3-5 30-0 - Dritto lungolinea di Djokovic che non termina in campo

3-6 3-5 - Back di Murray che finisce in rete, conferma il break Nole

3-6 3-4 30-40 - Lunghissimo Murray con il rovescio, game point importante

3-6 3-4 30-30 - Servizio, dritto e smash all'incrocio delle righe

3-6 3-4 0-30 - Stecca con il rovescio Nole

3-6 3-4 0-15 - Non chiude lo smash e la volee, passa Murray in corsa

3-6 3-4 - DOPPIO FALLO MURRAY, IL SECONDO NEL GAME! E COSTA CARO, BREAK DJOKOVIC!

3-6 3-3 30-40 - Servizio e dritto, con recupero di Nole che termina out

3-6 3-3 15-40 - Djokovic sposta costantemente Murray, che arriva tardi all'impatto con la palla e va lungo. Doppio break point

3-6 3-3 15-30 - Doppio fallo Murray in un momento delicato

3-6 3-3 15-0 - Murray vince il 15 mentre Nole scivola e sbatte con la testa sul cemento. Lo scozzese compie un bel gesto andandosi a sincerare delle sue condizioni

3-6 3-3 - Ne esce fuori Djokovic, lungolinea preciso e game

3-6 3-2 40-40 - Scambio favoloso. Nole getta Murray fuori dal campo con ripetuti dritti, lo scozzese trova una riga in difesa e costringe l'avversario a coprirsi. Poi il nastro aiuta il N°1, parità

3-6 3-2 Ad-40 - Risposta di Murray in rete

3-6 3-2 40-40 - Ancora parità. Se le danno di santa ragione, poi stecca il dritto Nole trovando il corridoio

3-6 3-2 40-40 - Riga di Djokovic, annullata.

3-6 3-2 30-40 - Botta di dritto, chiude ancora con lo stesso. Break point

3-6 3-2 30-30 - Graziato Nole, Andy sbaglia il passante

3-6 3-2 15-15 - Sale il livello di tennis. Sfonda Djokovic, si difende Murray, chiusura con lo smash

3-6 3-2 0-15 - Scambio ad alta quota, sbaglia Djokovic con il dritto incrociato

3-6 3-2 - Torna avanti il tennista di Glasgow

3-6 2-2 40-15 - Dropshop di Nole, back in avanzamento di Murray, difesa scardinata dallo smash dello scozzese

3-6 2-2 30-15 - Tiene troppo alto l'attacco di rovescio, stopvolley vincente di Murray

3-6 2-2 15-15 - Djokovic riesce subito a prendere in mano le redini del punto, chiudendo con il dritto

3-6 2-2 - Parità a quota 2

3-6 2-1 40-0 - Classico schiaffo al volo, tre game point

3-6 2-1 30-0 - Dritto ad aprire il campo e rovescio conclusivo che pulisce la riga. Bel punto di Nole

3-6 2-1 - Risposta incredibile di Nole, il quale si costruisce uno smash che sbaglia. Punto e game britannico

3-6 1-1 30-0 - Stopvolley vincente di Murray, gran sensibilità

3-6 1-1 - Pareggia i conti il serbo, accelerazione e chiusura con lo smash

3-6 1-0 40-30 - Affossa in rete il rovescio Djokovic

3-6 1-0 30-15 - Servizio slice e rovescio in contropiede

3-6 1-0 15-15 - Che scambio! Scaglia il dritto definitivo Murray

3-6 1-0 - Comanda Andy, tiene la battuta

3-6 40-15 - Rovescio di alta scuola per Murray, non passa il back difensivo di Nole

3-6 30-0 - Largo il dritto di Djokovic

3-6 - FANTASTICO DRITTO IN CORSA VINCENTE! DJOKOVIC SI PRENDE IL PRIMO SET!

3-5 40-0 - Back estremamente profondo di Djokovic, stecca il N°2

3-5 30-0 - Tenta la risposta vincente lo scozzese, solo corridoio

3-5 - BREAK NOLE! BACK DI ROVESCIO SENZA PESO, MURRAY MANDA SULLA LUNA IL DRITTO E PERDE IL SERVIZIO!

3-4 40-ad - Lungo il dritto di Andy, break point

3-4 40-40 - Scappa il rovescio di Murray in maniera grossolana, vantaggi

3-4 30-15 - Stavolta bravo Nole a prendere campo; schiaffo di dritto e rovescio in contropiede

3-4 - Torna avanti il N°2

3-3 40-0 - Novak porta a spasso il N°1 uno, in rete l'ultimo recupero dello scozzese

3-3 15-0 - Dritto di Djokovic, lob di Andy punito dallo smash vincente del serbo, che poi festeggia con il pubblico

3-3 - Chiude ai vantaggi lo scozzese

2-3Ad-40 - Scambio lungo e dispendioso; rovescio allucinante di Nole disinnescato da Murray, il quale poi - pochi colpi dopo - chiude con una smorzata deliziosa

2-3 40-30 - Gratuito di rovescio firmato Djokovic

2-3 30-30 - Ace Murray

2-31 5-30 - Palla corta chirurgica, ci arriva Murray, punisce con il lob Nole. Gran punto

2-3 15-15 - Djokovic comanda lo scambio, Murray arriva male sulla palla ed il dritto si ferma in rete

2-3- Nessun problema per il tennista di Belgrado

2-2 30-0 - Servizio ad uscire, finta di smash con palla corta eseguita

2-2 15-0 - Staffilata lungoriga di dritto, immobile lo scozzese

2-2 - Ecco l'ace, parità!

1-2 40-15 - Doppio fallo Murray

1-2 40-0 - Largo l'attacco di Nole

1-2 15-0 - Smorzata di Djokovic, palla corta deliziosa di Murray che muore appena dopo la rete

1-2- Non controlla il dritto Murray, corridoio

1-1 40-40 - Prima vincente e passa la paura

1-1 40-ad - Spinto dietro il serbo, punito dalla palla corta chirurgica di Andy. Break point

1-1 40-40 - Scambio duro, riesce a spuntarla Murray con un rovescio lungolinea che costringe Nole ad una spaccata inutile

1-1 40-30 - Dritto e doppio smash di Djokovic, game point

Si ferma il serbo, un callo ad un pollice ha bisogno di cure

1-1 30-30 - Non incide il rovescio di Djokovic, rete

1-1 15-15 - Murray punisce la stabilità di Nole, accellerazione maiuscola di rovescio

1-1 - Pallonetto di Murray, Djokovic preso in controtempo non riesce a inchiodare lo smash

0-1 30-40 - Nettamente fuori giri con il rovescio Nole, palla game

0-1 30-30 - Risposta appena lunga di Nole, dopo una prima consistente di N°1

0-1 15-15 - Lotta a colpi di back, un rovescio di Djokovic spezza l'equilibrio. Poi Murray manda la pallina in corridoio

0-1 - Servizio e dritto incrociato, parte bene Djoker

40-40 - Timing errato di Nole, altro dritto affossato in rete

Ad-40 - Ancora molto distante dalla riga di fondo Murray, rovescio in rete

40-40 - Errore di dritto, unforced grave

40-30 - Rovescio lungolinea del N°2 che pulisce la riga

30-30 - Scappa il dritto a Djokovic

15-15 - Tentativo di smorzata che si impiglia in rete

15-0 - Sterile con il dritto Murray, primo punto serbo

Tutto pronto, Novak Djokovic al servizio

I tennisti stanno ultimando il riscaldamento, tra poco sarà tempo di finale

Si gioca nel campo centrale del Khalifa International Tennis Complex di Doha, Qatar.

Le parole di Murray: "E' stata una settimana positiva, sono felice di giocare 5 match prima di volare in Australia per l'Australian Open. Sono pronto. Il match sarà un duro ed importante; iniziare l'anno contro uno dei migliori tennisti al mondo è fantastico. Senza alcun dubbio, l'ideale sarebbe vincere, ma non credo che un'eventuale sconfitta possa influenzare ciò che succederà in Australia. Avremo da giocare tanti match"

Djokovic post match: "Sono ovviamente felice che l'incontro abbia preso una piega diversa, sembrava che fosse saldamente nelle mani di Fernando (Verdasco n.d.r.). E' stato senza ombra di dubbio il miglior giocatore nei primi due set. Avevo cominciato bene la partita, salendo 4-2; poi ho perso timing nei conseguenti 6 game. Fernando ha iniziato a giocare sciolto, battendo bene con un'alta percentuale di prime e colpendo bene in uscita dal servizio. C'era ancora tanto vento, nessuno dei due ha forzato. E' stata un'esperienza thriller, annullare cinque match point e vincere aumenta notevolmente la fiducia. A volte l'altro è migliore di te e non ti rimane che lottare, questo ho fatto."

Djokovic ha aperto l'anno ed il 250 di Doha contro Struff. Trionfo non facile, visto un primo set difficile chiuso solo al tie-break; secondo ammistrato in maniera esatta (7-6 6-3). Ottavi di finale contro Zeballos, caduto senza opporre resistenza in due set veloci (6-3 6-4). Mangiato in sol boccone Stepanek ai quarti, doppio 6-3 e pratica in archivio. Verdasco con la freschezza, il talento ed un dritto che continua ad essere poesia; ha messo a dura prova il campione serbo, il quale ha cancellato anche la bellezza di 5 match point all'avversario. Alla fine è riuscito a volare in finale; 4-6 7-6 6-3 il risultato

Il torneo qatariota di Murray è iniziato sotto il nome di Chardy. Vittoria in due set, primo dominato, secondo portato a casa al tie-break (6-0 7-6). Il tennis mancino, offensivo e verticale di Melzer lo ha messo a dura prova agli ottavi: 7-6 7-5 il risultato finale, con l'austriaco che ha sprecato buone chance. Stesso risultato è accorso nei quarti; un Almagro oliato e capace di esprimere vecchi fasti ha messo a dura prova la difesa dello scozzese, cedendo 7-6 7-5. Scatto deciso in semifinale: grande prova contro un avversario di livello, vale a dire il N°10 al mondo Tomas Berdych. Due set veloci e facili - 6-3 6-4 il punteggio - lo hanno trasportato in finale

Pensiamo a ritroso e contiamo 35 confronti totali tra i due giganti della racchetta. Comanda Djokovic con 24 vittorie, Murray ne conta 11 tra cui la più recente. L'ultimo confronto è andato in scena a Londra, nella cornice delle ATP Finals. Vittoria con il punteggio di 6-3 6-4, Finals portate a casa e prima posizione blindata.

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, dell'incontro Murray- Djokovic, valido per la finale dell'ATP 250 di Doha. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia