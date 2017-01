Atp Brisbane, Nishikori e Dimitrov battono Wawrinka e Raonic

Grigor Dimitrov saluta il pubblico di Brisbane. Fonte: Brisbaneinternational.com.au

Sarà tra Kei Nishikori e Grigor Dimitrov la finale di domani dell'Atp 250 di Brisbane, torneo in corso di svolgimento sul cemento australiano. Il nipponico ha infatti superato oggi la testa di serie numero due del seeding, lo svizzero Stan Wawrinka, sconfitto in due set, mentre il bulgaro si è sbarazzato del numero uno del tabellone di Brisbane, quel Milos Raonic ieri vincitore su Rafa Nadal e campione uscente.

Kei Nishikori oggi a Brisbane. Fonte: Brisbaneinternational.com.au

Sembra cominciare in salita la semifinale di Kei Nishikori contro Stan Wawrinka. Nel secondo gioco il giapponese deve infatti annullare subito una palla break, salvandosi con un drop shot di pregevole fattura. Il primo set segue i servizi, concludendosi così al tie-break, quando Nishikori trova due punti importanti, uno con un bel dritto incrociato, un altro con un difficile smash, per poi chiudere per sette punti a tre, con Wawrinka che va fuori giri da fondo campo. Con il trascorrere dei minuti, il giapponese mette pressione anche in risposta trovando il break nel quarto game. Stan resiste in qualche modo ed opera il controbreak nel gioco successivo, al termine di uno scambio durissimo e interminabile, salvo perdere malamente la battuta sul 2-3. E' il momento decisivo dell'incontro, perchè Nishikori tiene i suoi turni di servizio e chiude con lo score di 6-3.

Nishikori (3) - Wawrinka (2) 7-6(3) 6-3

Andamento simile anche nella seconda semifinale. Grigor Dimitrov incanta contro Milos Raonic, in un primo set equilibrato. Il bulgaro si inventa un passante di dritto clamoroso e un gran volèe di rovescio nei primi game della partita, mostrando un tennis vario e completo. Il canadese resiste alla maggior verve del rivale, e grazie alla potenza di servizio e dritto si issa fino al tie-break, dove però va subito sotto di due minibreak, con Dimitrov che lo attacca sulla seconda palla. Vantaggio sciupato dal bulgaro, ripreso sul 4-4 dopo due dritti vincenti di Raonic, che a sua volta non converte due set point. E' dunque la testa di serie numero sette ad aggiudicarsi il primo set, grazie a un passante che induce l'avversario all'errore e a un nastro che stoppa un dritto del canadese. La sfida continua ad essere divertente anche in apertura di secondo set, ma dal quinto gioco in poi Raonic accusa un prolungato passaggio a vuoto, che gli costa un parziale di 0-4 e la conseguente eliminazione dal torneo di cui era campione in carica.

Raonic (1) - Dimitrov (7) 6-7(7) 2-6