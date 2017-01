Aggiorna il contenuto

Kei Nishikori - Grigor Dimitrov = 1-2

Per quest'oggi è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis Vavel, buon proseguimento di giornata!

Dimitrov lancia un chiaro segnale per l'Australian Open. Batte tre top ten per la prima volta in carriera e sarà una mina vagante a Melbourne

2-6 6-2 3-6 - E SBAGLIA NISHIKORI! DIMITROV C'E' E SARA' N°15 DA DOMANI!

2-6 6-2 3-5 40-0 - Non passa il cross di Nishikori, tre Championship point

2-6 6-2 3-5 30-0 - Scarico Nishikori, affossa il rovescio in rete

2-6 6-2 3-5 - SPINGE SULLA SECONDA DIMITROV, NISHIKORI INDIETREGGIA E POI VA LUNGO! BREAK, SERVIRA' PER IL TITOLO IL BULGARO

2-6 6-2 3-4 30-40 - Sbaglio pesante, scambio prolungato chiuso con un rovescio in rete

2-6 6-2 3-4 30-0 - Ace di seconda per Nishikori

2-6 6-2 3-4 - Game bulgaro!

2-6 6-2 3-3 40-0 - Si difende Dimitrov dalla risposta di Nishikori, poi trova il classico passante con il rovescio

2-6 6-2 3-3 30-0 - Tracciante pesante di dritto, Nishikori in corridoio

2-6 6-2 3-3 - Vince il game Nishikori, Dimitrov nel frattempo era franato a terra. Per fortuna, nulla di grave

2-6 6-2 2-3 40-15 - Poca spinta con il rovescio per Nishikori, palla in rete

2-6 6-2 2-3 30-0 - Non punge con il rovescio Dimitrov, out

2-6 6-2 2-3 - Grigor risponde presente!

2-6 6-2 2-2 30-15 - Dritto in controbalzo dopo un back da applausi, gran punto vinto dal bulgaro

2-6 6-2 2-2 0-15 - Risposta vincente con il rovescio, Dimitrov fermo

2-6 6-2 2-2 - Accelerazione di dritto, candida smorzata a chiudere il game

2-6 6-2 1-2 40-15 - Slice di Dimitrov che con passa

2-6 6-2 1-2 15-15 - Scambio a colpi di back ed accelerazioni, spinge lungolinea con il rovescio il nipponico e conquista il 15

2-6 6-2 1-2 0-15 - Prende campo Dimitrov, Nishikori lento nello spostamento

2-6 6-2 1-2 - E game, nessun problema per il bulgaro

2-6 6-2 1-1 40-0 - Prima vincente, Nishikori in rete

2-6 6-2 1-1 30-0 - Ace Dimitrov!

2-6 6-2 1-1 - Ace e parità ristabilità

2-6 6-2 0-1 40-40 - Prima vincente, annullata

2-6 6-2 0-1 30-40 - Profonda la risposta di Dimitrov, il quale chiude con la volee. Break point

2-6 6-2 0-1 15-30 - Spinge Dimitrov, in rete Nishikori con il dritto in corsa

2-6 6-2 0-1 15-15 - In rete la risposta del bulgaro

2-6 6-2 0-1 - Game lampo di Dimitrov

2-6 6-2 40-0 - Tre prime, tre punti

Riprende il match dopo il medical time out di Nishikori. Dimitrov al servizio

2-6 6-2 - GAME & SET! SI VA AL TERZO!

2-6 5-2 30-0 - Delizioso il dritto lungolinea dell'asiatico

2-6 5-2 - SECONDO BREAK DEL PARZIALE PER NISHIKORI! ADESSO SERVIRA' PER PORTARLA AL TERZO

2-6 4-2 30-40 - Palla break Nishikori, non riesce il recupero a Dimitrov

2-6 4-2 0-30 - Fuori giri con il rovescio, non prende il campo. Attenzione

2-6 4-2 - Serve & volley, break confermato

2-6 3-2 30-0 - Errore con il dritto del bulgaro

2-6 3-2 - OUT IL DRITTO DI DIMITROV! NISHIKORI CONQUISTA IL BREAK !

2-6 2-2 30-40 - Si viene a prendere a rete il punto, volee vincente dopo un brutto passante del nipponico

2-6 2-2 0-40 - Sbaglia - ancora - Grigor, tre palle break

2-6 2-2 0-30 - Dritto inside-out di Dimitrov che finisce in corridoio

2-6 2-2 - Game Giappone!

2-6 1-2 40-15 - Gran punto! Attacco mostruoso di Nishikori, Dimitrov gioca un back difensivo ai piedi, alza la palla il nipponico che poi chiude con la volee

2-6 1-2 15-15 - Il rovescio di Nishikori si arrampica sul nastro e cade sul campo del nipponico

2-6 1-2 - Slice di Dimitrov, in rete la risposta!

2-6 1-1 40-15 - Dritto in corridoio di Nishikori

2-6 1-1 - Dritto in allontanamento di Dimitrov, soo rete, game Giappone

2-6 0-1 40-40 - Serve & volley rischioso di Nishikori, ma paga

2-6 0-1 30-40 - Affossa in rete il dritto, gratuito sanguinoso. Break pointi Dimitrov

2-6 0-1 30-15 - Servizio, dritto e volee conclusiva

2-6 0-1 15-15 - Magia di Nishikori; sbaglia a fa rimbalzare la palla ma poi s'inventa un rovescio lungolinea vincente

2-6 0-1 - Avanti anche nel secondo set il bulgaro

2-6 40-30 - Scambio durissimo, lo vince Dimitrov con un dritto che pulisce la riga

2-6 30-30 - Dimitrov lontano, punito con la palla corta da Nishikori

2-6 30-15 - Ace di Dimitrov al centro, è il terzo nel match

2-6 15-15 - Non passa il back di Dimitrov, basso e difficile da tirar su

2-6 - BREAK, CHE COLLIMA CON IL SET! DRITTO IN RETE, CHIUDE IL PARZIALE IL BLUGARO!

2-5 30-40 - Solita risposta ai piedi di Dimitrov, fuori giri il rovescio

2-5 30-30 - Costruisce in maniera esemplare il punto, sbaglia l'accelerazione di dritto

2-5 15-15 - Dritto incrociato vincente del nipponico

2-5 - Dimitrov conferma il break!

2-4 40-15 - Anticipa la risposta Nishikori, in rete il N°17

2-4 30-0 - Dritto inside-in vincente di Grigor

2-4 - RISPONDE PRESENTE DIMITROV! SPINGE, SPAZIA E SI APRE IL CAMPO. NISHIKORI IN RETE, E' BREAK

2-3 40-ad - Servizio, ma dritto in corridoio. Chance di break per Dimitrov

2-3 40-30 - Seconda di Kei, sale sopra alla palla Dimitrov e scaglia un gran vincente

2-3 40-15 - Ancora prima potente e difficile da controllare

2-3 15-15 - Specialità della casa, rovescio lungolinea imprendibile timbrato Dimitrov

2-3- Ace e game Bulgaria

2-2 40-15 - Dritto vincente in risposta per Nishikori

2-2 40-0 - Servizio e dritto, bene Dimitrov

2-2 - Scorrono veloci i turni di servizio di Nishikori, dritto all'incrocio delle righe, schiaffo a legittimare il game

1-2 30-15 - Fa il tergicristallo Nishikori, ma non basta. Recupero di rovescio out

1-230-0 - Il nastro coregge l'attacco di Dimitrov, dritto di Nishikori vincente

1-2- E game portato a casa alla terza chance

1-1 Ad-40 - Prima consistente, terzo game point

1-1 Ad-40 - Passante basso di Nishikori, si salva il N°17 che poi azzecca la volee. Secondo game point

1-1 Ad-40 - Comanda lo scambio Dimitrov ed aspetta l'errore di Nishikori, che arriva con il rovescio

1-1 40-40 - Poggia sulla prima, poi scende a rete e scaglia il dritto. Lungo Nishikori, palla break annullata

1-1 30-40 - Scappa il rovescio di Dimitrov, spostato con il corpo durante il colpo

1-1 30-30 - Prima al centro vincente

1-1 15-15 - Missile sulla seconda del bulgaro, poi dritto a chiudere il punto

1-1 - Profondo Nishikori con il dritto, out Dimitrov

0-1 30-15 - Risposta in allungo sui piedi del nipponico, il quale non alza il colpo e sbaglia

0-1 30-0 - Due prime vincenti, seconda risposta non controllata di Grigor

0-1 - Tiene la battuta Dimitrov, in corridoio il cross di Nishikori

40-40 - Scambio letale, lo vince Dimitrov con astuzia e bravura. Kei in rete

40-ad - Ancora fuori giri con il dritto, dopo un rovescio lungolinea di Nishikori. Secondo break point

40-40 - Annullata con una gran prima

30-40 - Lungo il dritto del bulgaro, errore he costa la palla break

15-15 - Attacco di dritto morbido di Dimitrov, passa il nipponico

15-0 - Sbaglia Nishikori in risposta

Riscaldmento quasi ultimato!

Centre court - Fonte: forum.sospronostics.com

ll campo centrale di Brisbane, nell'impianto del Tennyson Tennis Centre.

Diretta live Nishikori - Dimitrov

Nishikori post match - Fonte: brisbaneinternational.com.au

Nishikori post match: "Oggi il primo set è stato complicato e duro. Ho giocato in maniera difensiva ed ho salvato diversi break point. Lui attaccava i miei turni di servizio e mi metteva sotto pressione. Poi dopo aver trionfato al prolungamento mi sono sciolto. Dimitrov? L'anno scorso ha iniziato a giocare bene, prevedo la sua entrata in top ten. Mi aspetta una finale complicata, ma ritengo sia un inizio di anno estremamente positivo."

Nishikori - Dimitrov diretta live

Dimitrov post match - Fonte: brisbaneinternational.com.au

Le parole di Dimitrov: "Era uno di quei match in cui dovevi essere pronto. Milos è un gigante al servizio, è uno dei big-server del circuito. Nel primo set è andato bene per me; poi mi sono concentrato solo sul mio gioco ed ho avuto un approccio diverso. Avevo la partita in pugno. E' sempre un bene iniziare in questo modo, pescando la finale nel primo torneo dell'anno. Ma i miei obiettivi sono altri, ho un approccio differente. Non sono concentrato sui punti che otterrò, sono concentrato sui primi sei mesi dell'anno e su come e dove giocherò. Se continuerò a migliorare, a vincere, il resto vien da sé. La finale è ovviamente un gran risultato, dopo un mese di stop si è sempre insicuri e nervosi. Ma avevo lavorato duro durante la off-season, rendendo più semplice il mio modo di allenarmi e la preparazione fisica. Per fare ciò, servono anche le persone giuste. Ero severo con me stessp, pretendevo di più dal mio corpo anche dopo sessioni brutali. Alcuni componenti del mio team mi dicevano: 'Amico rilassati, cosa stai facendo?" Ora capisco il perché"

Dimitrov - Fonte: brisbaneinternational.com.au

Grigor Dimitrov ha battezzato il personale torneo, sfidando Johnson. Nessun problema per il bulgaro, il quale ha liquidato il suo avversario 6-2 6-3. Ottavi di finale contro Mahut; spazzato via il transalpino in due veloci ed indolori set. Semifinale ricolma di talento, in cui si è battuto contro Thiem. Sono stati necessari tre set; dove ha prevalso il N°7 del seeding con il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Semifinale contro un Raonic galvanizzato dopo la vittoria con Nadal. Partita sontuosa quella di Grigor: 7-6 6-2 ad uno dei tennisti più in forma.

Nishikori - Dimitrov live

Nishikori - Fonte: brisbaneinternational.com.au

Dopo aver usurfruito del bye al primo turno, Kei Nishikori ha incrociato la racchetta con Donaldson. L'americano - con assoluta tenacia e bravura - ha trionfato nel primo set, ma ha subito la rimonta nei due parziali successivi. Ai quarti di finale, spazzato via con un sonoro 6-1 6-1 Thompson. Prestazione maiuscola quella del N°3 del seeding. Semifinale di lusso contro Wawrinka; l'elvetico lo ha messo in difficoltà solo nel set inaugurale, prima di crollare nel secondo.

Nishikori alla Rogers Cup 2016 - Fonte: gazetapress.com.br

Nishikori - Dimitrov diretta

Sono tre i precedenti totali tra i tennisti protagonisti, Nishikori ha sempre trionfato. I due si sono sempre affrontati sul cemento, questa sarà al quarta volta. L'ultimo confronto risale alla Rogers Cup dell'anno passato. In Canada, il nipponico ha piegato Dimitrov dopo tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-2

Buongiorno amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, dell'incontro Nishikori - Dimitrov, valido per la finale dell'ATP 250 di Brisbane. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia