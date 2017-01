Google Plus

ATP Auckland - Feliciano Lopez si impone in tre, avanza Johnson

Il circuito maschile, nella settimana corrente, si divide tra Sydney - dove la prima testa di serie è Dominic Thiem - e Auckland, con Bautista Agut, reduce dal titolo di Chennai, a guidare il gruppo. I migliori rifiatano in vista del primo Slam dell'anno, spazio quindi a giocatori di "seconda fascia" ma in grado di regalare spettacolo. All'ASB Classic, come detto, Bautista è il tennista di riferimento, alle sue spalle Ferrer, Sock e Isner. Le prime quattro teste di serie godono di un bye d'esordio, attenzione quindi alle posizioni di "rincalzo".

Feliciano Lopez - sesta forza del torneo - apre la sua campagna contro la wild card neozelandese Michael Venus. Un avvio stentato, una partita di rincorsa. Lo spagnolo cede 6 giochi a 3 il primo set, poi risale gradualmente e in tre si aggiudica la partita. Prosegue il cammino anche di Steve Johnson, possibile protagonista qui ad Auckland. Al primo turno incappa in Stephane Robert, ma è bravo ad evitare l'insidia transalpina e ad archiviare, in due parziali, la pratica. 64 63 il punteggio conclusivo.

L'olandese Haase supera il qualificato Tearney 64 75, mentre Jaziri ha la meglio su Schwartzman. Il primo set si decide al tie-break - un prolungamento senza storia, 71 Jaziri - mentre nel secondo prevale con maggior margine il 32enne di Biserta, puntuale nel guidare, con il servizio, la contesa. Per Jaziri, un secondo turno probante, di fronte il colosso americano Isner. Di interesse anche l'incrocio tra Bautista Agut, provato da una settimana a tutta, e il ceco Vesely. La potenza di Vesely - 63 64 nella notte italiana a Horacio Zeballos - può scalfire il tennis dello spagnolo.

ROUND OF 32

(6) [ESP] Feliciano Lopez DEFEATS (WC) [NZL] Michael Venus 36 64 63

(7) [USA] Steve Johnson DEFEATS [FRA] Stephane Robert 64 63

[NED] Robin Haase DEFEATS (Q) [NZL] Finn Tearney 64 75

[TUN] Malek Jaziri DEFEATS [ARG] Diego Schwartzman 761 63

[CZE] Jiri Vesely DEFEATS [ARG] Horacio Zeballos 64 63