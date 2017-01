ATP Sydney - Lorenzi di carattere, Fognini cede a Kohlschreiber - Source: Brett Hemmings/Getty Images AsiaPac

Alterne fortune per il tennis italiano sul veloce di Sydney. Debutto amaro per Fabio Fognini. Il sorteggio costringe l'azzurro - al primo match dell'anno - ad affrontare l'ostico Kohlschreiber e il risultato premia il tedesco. Periodico 64, dopo un'ora e venti di gioco. Nel parziale iniziale, Fognini fatica a gestire la seconda di servizio, si espone spesso alla risposta di Kohlschreiber e cede così due volte la battuta. Nel secondo, invece, permane un maggior equilibrio, entrambi hanno, pallina alla mano, il sopravvento, sono così pochi punti a spezzare la partita. Fognini concede un'unica, fatale, palla break, mentre sul fronte opposto Kohlschreiber è perfetto nell'uscire indenne da una doppia opportunità azzurra.

Sorride, invece, Paolo Lorenzi. Fuori al primo turno a Doha, per mano di un Almagro di lusso, Paolino reagisce come sempre di carattere e prevale, al termine di due ore e trenta di tennis feroce, sul tedesco Florian Mayer. Partita punto a punto sin dalle fasi iniziali, il primo set, infatti, si decide al tie-break, 7 punti a 4 in favore del tennista italiano. Nel secondo, Lorenzi paga dazio al servizio, regge, ma il 31% di prime in campo non consente di dettare il passo. Mayer coglie il calo e firma il 64. Ancora un tie-break a decretare il vincitore, ancora Lorenzi a primeggiare. 7-5, urlo azzurro a squarciare il cielo australiano. Al secondo turno, per Lorenzi, Viktor Troicki.

A completare la giornata, la vittoria del qualificato Barton, grazie a un doppio prolungamento, sul britannico Edmund, l'affermazione di Gastao Elias, in rimonta, sull'australiano O'Connell e infine l'acuto di Evans, in tre, con il brasiliano Thiago Monteiro.

ROUND OF 32

(5) [GER] Philipp Kohlschreiber DEFEATS [ITA] Fabio Fognini 64 64

(Q) [AUS] Matthew Barton DEFEATS [GBR] Kyle Edmund 763 765

(Q) [POR] Gastao Elias DEFEATS (Q) [AUS] Christopher O'Connell 673 64 61

[GBR] Daniel Evans DEFEATS (Q) [BRA] Thiago Monteiro 63 46 63

[ITA] Paolo Lorenzi DEFEATS [GER] Florian Mayer 764 46 765