ATP Sydney/Auckland - Il programma

Entrare nel ritmo gara, mettere in temperatura i muscoli, scagliare gli ultimi colpi e nutrire la mente con più successi possibili. La settimana che precede lo Slam oceanico, fa la spola tra Sydney e Auckland. Importante fare bene, per catapularsi in picchiata nei campi di Melbourne. Nella notte trascorsa, sorriso a metà per l'Italia. Lorenzi e Fognini - entrambi impegnati a Sydney - hanno duellato rispettivamente contro Mayer e Kohlschreiber. Vittoria per il N°1 uno d'Italia, sconfitta con show annesso di Fognini. Andiamo a scoprire i tennisti impegnati sin dai primi stralci del 10 Gennaio.

ATP SYDNEY

C'è da completare il primo turno sul veloce australiano. Sulla Ken Rosewall Arena apre il programma un match insolito; Paire contro la wild card De Minaur, tennista classe 1999 che stazione al N°333 del ranking. Nessun precedente, pronotistico tutto per il transalpino, ma c'è un giovane da studiare sotto la lente d'ingrandimento. Spazio poi al derby australiano: Kokkinakis contro Thompson. Il giovane ventenne - appena rientrato nel circuito dopo un lungo stop - prova a scalfire le certezze del ben più quadrato avversario. Match impronosticabile, zero precedenti. Court 1 dove andrà di scena un interessante Muller - Dolgopolov. Due precedenti, una vittoria per parte. Primo confronto sul veloce outdoor. Muller favorito, da non sottovalutare l'estro dell'ucraino. Il lucky loser Giraldo incrocia la racchetta con Granollers, ultima testa di serie. Quarto incontro tra i due, sempre vittorioso il colombiano. Ma l'ultimo head to head risale a due anni fa, l'iberico cerca vendetta. Un altro spagnolo attende l'esordio; si tratta di Almagro, opposto a Mischa Zverev. Un precedente, vinto dall'ex top ten. Il momento di forma del N°43 ATP potrebbe destabilizzare il teutonico. Ultimo match in scena sul campo 4; Kuznetsov vs Klizan: la settima testa di serie parte in vantaggio.

Programma

Ken Rosewall Arena

1st Rd (WC) Alex De Minaur VS Benoit Paire

1st Rd (WC) Thanasi Kokkinakis VS (WC) Jordan Thompson

Show Court 1

1st Rd (6) Gilles Muller VS Alexandr Dolgopolov

Followed By

1st Rd (LL) Santiago Giraldo VS (8) Marcel Granollers

Court 3

1st Rd Mischa Zverev VS Nicolas Almagro

Court 4

1st Rd Andrey Kuznetsov VS (7) Martin Klizan

ATP AUCKLAND

Dal veloce australiano, a quello neozelandese. Il Centre Court apre le porte a Sousa e Ramos-Vinolas. Il tennista spagnolo - reduce dalla sconfitta contro Sela a Chennai - cerca riscatto contro il N°44. Tre precedenti, sopra di una W Ramos-Vinolas. Match sul filo di lana, pronostico incerto. Lu sfida Khachanov nel secondo incontro. I due vogliono stupire dopo le amarezze assorbite a Doha (Khachanov) e Chennai (Lu), nessun precedente da segnalare. Programma serale bagnato dall'incombere di Mannarino e Baghdatis. Incontro che vede prevalere il cipriota, eppure il N°60 è pronto a combattere. Un altro che sente odore di battaglia è Chardy, il quale chiuderà la giornata contro la wild card Sitak. Grandstand presidiato da Garcia-Lopez ed Harrison. Vera bestia nera l'americano, capace di trionfare in tutti e tre i precedenti; lo spagnolo vuole rendere difficile la pratica. Il sipario si chiude sul campo 4, con Bagnis che getta il guanto di sfida al qualificato Klein. Sulla carta non c'è storia, nettamente favorito il sudamericano

Programma

Centre Court 12:30 pm

1st Rd Joao Sousa VS (5) Albert Ramos-Vinolas

Followed By

1st Rd Yen-Hsun Lu VS Karen Khachanov

Not Before 6:30 pm

1st Rd Adrian Mannarino VS (8) Marcos Baghdatis

Followed By

1st Rd (WC) Artem Sitak VS Jeremy Chardy

Grandstand 12:30 pm

1st Rd (Q) Ryan Harrison VS Guillermo Garcia-Lopez

Court 2 12:30 pm

1st Rd Facundo Bagnis VS (Q)

Brydan Klein