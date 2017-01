Atp Sydney, i risultati della seconda giornata

Alex De Minaur, oggi vincitore nel match contro Paire. Getty Images

A pochi giorni dall'inizio degli Australian Open, il circuito Atp fa tappa a Sydney (ma anche ad Auckland, Nuova Zelanda), per consentire a chi ne avesse bisogno di racimolare punti per il ranking o di rifinire la propria condizione atletica. All'Apia International di Sydney si sono conclusi oggi gli incontri di primo turno, in attesa dell'esordio di domani della testa di serie numero uno, l'austriaco Dominic Thiem. Vittorie a sorpresa delle due wild card di casa, Alex De Minaur e Jordan Thompson. De Minaur, diciassettenne aussie, ha sconfitto al tie-break del terzo set il talentuoso francese ma incostante francese Benoit Paire, mentre Thompson si è sbarazzato in due parziali del lucky loser georgiano Nikoloz Basilashvili, in campo per il forfait di Thanasi Kokkinakis (problema agli addominali per il rientrante giocatore australiano).

Tra le sfide più attese di questo martedì, c'era senza dubbio quella tra Gilles Muller, testa di serie numero sei del seeding, e Alexandr Dolgopolov. Ebbene, è stato il lussemburghese ad aggiudicarsela in volata con lo score di 7-5 al terzo dopo oltre due ore di gioco. Conferma il suo positivo stato di forma il tedesco Mischa Zverev, avanti senza problemi contro lo spagnolo Nicolas Almagro, mentre è costretto al ritiro lo slovacco Martin Klizan, numero sette del tabellone, che lascia strada al russo Andrey Kuznetsov. In chiusura di programma, altra maratona, che vede vincente il catalano Marcel Granollers contro il colombiano Santiago Giraldo. Domani di nuovo in campo l'azzurro Paolo Lorenzi, che se la vedrà con il serbo Viktor Troicki, testa di serie numero tre (nessun precedente tra i due). I risultati:

Giraldo (LL) - Granollers (8) 7-6(5) 5-7 3-6

M. Zverev - Almagro 6-4 6-2

De Minaur (WC) - Paire 6-3 3-6 7-6(1)

Kuznetsov - Klizan (7) 2-6 6-1 3-0 ritiro

Basilashvili (LL) - Thompson (WC) 5-7 2-6

Muller (6) - Dolgopolov 3-6 6-3 7-5