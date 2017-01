ATP Auckland - Bene Baghdatis, fuori Ramos Vinolas

Ramos Vinolas - Source: Anthony Au-Yeung/Getty Images AsiaPac

Marcos Baghdatis firma la miglior performance di giornata all'ASB Classic. Nell'incrocio più atteso, l'esperto cipriota regola in due set il francese Mannarino. Baghdatis cede una sola volta il servizio - nel corso del primo set - ma è bravo ad alzare il suo livello di tennis nel secondo, piazzando la stoccata sul 44. Battuta e risposta, due giochi consecutivi per conseguire l'accesso al secondo turno. Ad attenderlo, ora, l'istrionico Brown.

Esce, invece, la seconda testa di serie impegnata nella notte. Albert Ramos Vinolas - più a suo agio su altre superfici - sbatte contro il portoghese Joao Sousa, non basta un moto d'orgoglio nel secondo parziale per evitare la resa. Finisce 61 75 per Sousa. La giornata si rivela funesta per i colori spagnoli, cade infatti anche Guillermo Garcia Lopez. A spegnere il fuoco iberico è il qualificato americano Harrison. L'ex ragazzo prodigio - dopo due turni di qualificazione - si conferma al primo turno e fa valere la confidenza con il veloce di Auckland. Non c'è partita tra i due, 9 aces, 80% di punti con la prima, addirittura 82% con la seconda, un assolo in piena regola per il ragazzo di Shreveport.

Di grande equilibrio le ultime sfide. Il britannico Klein prevale in tre sull'argentino Bagnis. Klein - dopo il labirinto di qualificazione - parte bene e si aggiudica il primo set per 6 giochi a 1. Il tie-break del secondo sorride, sul filo di lana, a Bagnis, un ulteriore prolungamento decreta poi il successo del 27enne di Perth. La lotta tra Lu e Khachanov dura invece 2 ore e 40 minuti e ad avere l'ultima parola è il tennista di Taipei. Khachanov strappa - 64 - il parziale d'avvio, ma non riesce poi a mantenere il vantaggio nelle fasi finali dei due successivi set. Al tie-break, per due volte, è Lu ad alzare la voce.

I risultati

[POR] Joao Sousa DEFEATS (5) [ESP] Albert Ramos-Vinolas 61 75

(8) [CYP] Marcos Baghdatis DEFEATS [FRA] Adrian Mannarino 64 64

(Q) [USA] Ryan Harrison DEFEATS [ESP] Guillermo Garcia-Lopez 61 62

(Q) [GBR] Brydan Klein DEFEATS [ARG] Facundo Bagnis 61 67(6) 76(3)

[TPE] Yen-Hsun Lu DEFEATS [RUS] Karen Khachanov 46 76(5) 76(9)