ATP Sydney/Auckland, il programma - Lorenzi sfida Troicki

Paolo Lorenzi - Fonte: @federtennis

Continua la rincorsa al titolo in Oceania. L'ATP sintonizza la propria attenzione sull'Apia International Sydney​, in onda proprio nella suddetta città, e sull'ASB Classic di Auckland. Ecco i programmi, occhio vigile su Paolo Lorenzi, chiamato alla riscossa contro Vicktor Triocki

ATP AUCKLAND

Sul Centre Court, di scena le prime quattro teste di serie. Apre lo scrigno dei match Ferrer, il quale si batterà contro Haase. Tempo di riscatto per il N°21 ATP e 3 del seeding, con il 2017 che potrebbe rappresentare una delle ultime stagioni in cui potrà ottenere successi. Nessun precedente, pronostico di marca iberica. A seguire, ecco Isner, seconda testa di serie. Esordirà contro Jaziri, con cui è in vantaggio 2-0. Pronostico che pende tutto dalla parte del gigante australiano, letale al servizio sul veloce. Terzo match che vedrà di fronte Bautista Agut e Vesely; sempre vittorioso lo spagnolo. Il N°13 vuole agguantare quanto più velocemente la top 10, ma attenzione alla potenza di Vesely. Derby statunitense tra Sock e Harrison. Un unico precedente, quattro anni fa, finito nelle mani del N°89. Sono cambiati molti aspetti da allora; Jack è maturato e ambisce ai piani alti. Pronostico che lo vede favorito. Sul Grandstand, di scena le ultime tre. In campo un interessante Johnson - Lu, dal pronostico estremamente aperto. Il cinese conta due vittorie, ma il pronostico odierno vira sul N°33 ATP. Fuoco e fiamme con Brown - Baghdatis. Il cipriota - vittorioso con Mannarino - cerca di confermarsi contro l'estroso teutonico. Compito impegnativo, anche se il 3-0 infilitto nei precedenti parla chiaro. Lucchetta la Grandstand Lopez, il quale incrocerà la racchetta con Chardy. Lo spagnolo vuole continuare la propria corsa e cercherà una confortante vittoria, con il pronostico della vigilia dalla propria parte. Precedenti che lo vedono trionfante in 3 occasioni, sconfitto una. Il Court 2 sarà teatro di Sousa - Klein. Il qualificato britannico - numero 324 ATP - cerca ulteriore gloria dopo la vittoria con Bagnis; ma sconfiggere il lusitano è quasi utopia.

Programma

Centre Court 12:30 pm

2nd Rd (3) David Ferrer VS Robin Haase

Followed By

2nd Rd Malek Jaziri VS (2) John Isner

Followed By

2nd Rd (1) Roberto Bautista Agut VS Jiri Vesely

Not Before 6:30 pm

2nd Rd (Q) Ryan Harrison VS (4) Jack Sock

Grandstand

2nd Rd (7) Steve Johnson VS Yen-Hsun Lu

Not Before 3:00 pm

2nd Rd (WC) Dustin Brown VS (8) Marcos Baghdatis

Followed By

2nd Rd (6) Feliciano Lopez VS Jeremy Chardy

Court 2

Not Before 2:00 pm

2nd Rd (Q) Brydan Klein VS Joao Sousa

ATP SYDNEY

Bandiere azzurre in Australia. Apre il programma della Ken Rosewall Arena, il match tra il N°1 d'Italia Lorenzi e Troicki. Dopo il successo tutto cuore su Mayer, Paolino ha di fronte un gigante della racchetta quale il serbo. Primo incontro tra i due, pronostico che non lo vede in testa. Scende in campo anche Thiem, N°1 del seeding, opposto ad Elias. Due precedenti, entrambi vinti - non senza problemi - dall'austriaco. Pronostico che lo vede ancora una volta favorito. Show Court battezzato da Muller - Barton. Il tennista originario del Lussemburgo è nettamente favorito, al padrone di casa serve un'impresa. Nessun precedente. Kohlschreiber - il giustiziere di Fognini - fa visita a Thompson; casella dei precedenti ferma a zero. Pronostico che premia - ovviamente - il tedesco. Il 17enne De Minaur continua la sua fantastica marcia. Dopo aver battuto Paire - numero 46 ATP - ecco Kuznetsov. La giovanissima wild card vuole scalare la classifica, ad attenderlo il russo. Sul Court 3, Cuevas pesca Mahut. Sfida interessante, pronostico che potrebbe pendere da ambo le parti. L'unico precedente incorona il talentuoso transalpino. Spazio poi a Carreno Busta, impegnato con Mischa Zverev​. Sulla carta favorito lo spagnolo, ma Zverev conduce 1-0 nei precedenti. Ultimo match che vede impegnato un altro spagnolo: Granollers lancia il guanto di sfida a Evans. Nessun precedente, pronostico iberico.

Programma

Ken Rosewall Arena

2nd Rd Paolo Lorenzi VS (3) Viktor Troicki

Followed By

2nd Rd (1) Dominic Thiem VS (Q) Gastao Elias

Show Court 1 Followed By

2nd Rd (6) Gilles Muller VS (Q) Matthew Barton

Followed By

2nd Rd (5) Philipp Kohlschreiber VS (WC) Jordan Thompson

Not Before 5:00 pm

2nd Rd (WC) Alex De Minaur VS Andrey Kuznetsov

Court 3 11:00 am

2nd Rd Nicolas Mahut VS (2) Pablo Cuevas

Followed By

2nd Rd (4) Pablo Carreno Busta VS Mischa Zverev

Followed By

2nd Rd Daniel Evans VS (8) Marcel Granollers